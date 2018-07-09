(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineyi açıkladı (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede parlamentodan 4 isim yer aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Buna göre kabinede yer alan bakanların listesi şöyle:



Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay



Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül



İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu



Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar



Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk



Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez



Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum



Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy



Gençlik ve Spor Bakanı:Mehmet Kasapoğlu



Hazine ve Maliye Bakanı:Berat Albayrak



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan



Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu



Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk



Tarım ve Orman Bakanı:Bekir Pakdemirli



Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank



Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan"