(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Binali Yıldırım'ı duygulandırdı (4)

"KOORDİNELİ BİR MECLİS ÇALIŞMASINI ÇOK DAHA ELZEM HALE GETİRMİŞTİR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü Deruhte edilen her görevi ehliyet, liyakat ve prensiplerine sadakat ile en güzel şekilde yerine getirdi. Gücünü ve itibarını makamından alanlardan değil İcraatlarından, millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu. Son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanındaki hamlelerimizin gerisinde mutlaka Binali Bey'in imzası izi vardır. Binali Bey 15 Temmuz'daki cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir. FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı amansız mücadelenin en büyük destekçilerindendir. Binali Bey'le başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu inşallah Meclis Başkanlığı döneminde devam ettireceğimize de inanıyorum. Terörle mücadelede son dönemdeki başarının sırrı işbirliği, dayanışmadır. Önceki dönemlere göre daha çok siyasi partinin temsil edildiği mevcut sandalye dağılımı yürütme ile koordineli bir Meclis çalışmasını çok daha elzem hale getirmiştir. Binali Bey'in tecrübesi ve uzlaşmacı karakteriyle ülkemizin yeni bir yönetim sistemine geçtiği bu dönemde görevini layıkıyla yapacağına inanıyorum. Kendisine bir kez daha Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine taşıyan sürecin taşların titizlikle döşenmesine verdiği katkılar için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Binali Bey, Devlet Bahçeli ile beraber bu hassas süreci fitnecilere aldırmadan yönettiler. İlk defa iki farklı partinin bir araya gelerek sandık yoluyla büyük bir dönüşüme imza atabileceğini gösterdiler. Bundan sonra Türkiye'nin hedeflerine çok daha süratli ilerleyeceğine inanıyorum. Siyaset uzun soluklu bir hizmet anlayışıdır. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonu kucakladık.







DAVA VE YOL ARKADAŞLIĞI YAPTIĞIM KADİM DOSTUM SAYIN BİNALİ YILDIRIM



Erdoğan, 40 yıldır mesai, dava ve yol arkadaşlığı yaptığım hizmetleri ile insanımızın gönlünde taht kuran kadim dostum sayın Binali Yıldırım'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şüphesiz her başarılı erkeğin yanında dimdik duran bir de hanımefendi vardır. Semiha Hanım'a da şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum dedi.







YILDIRIM, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU



Konuşmanın ardından Erdoğan, Meclis Başkanı Yıldırım'a devlet şeref madalyasını takdim etti. Binali Yıldırım şeref madalyasını almasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu. Yıldırım şunları kaydetti Başbakanlık mührünü milletimizin aziz hatırası olarak Cumhurbaşkanımıza arzetmekten büyük bir şeref duyuyorum. Milletimiz ülkemiz adına bir kez daha sizi tebrik ediyorum.







40 YILI BULAN DEVLET VE MİLLET HİZMETİ İLE EŞSİZ YOL ARKADAŞLIĞIMIZIN BİR NİŞANESİ



Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü Şahsıma tevdi edilen bu şeref madalyasını 40 yılı bulan devlet ve millet hizmeti ile eşsiz yol arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak görüyorum. Tüm kalbimle şükranlarımı arz ediyorum. Yaptığınız konuşma beni sizlerle karşılaştığım ilk günlere götürdü. Önce yol arkadaşı, sonra yol. Yolumuzun buluştuğu 70'li yılların sonundan bugüne kadar hep beraber olduk iyi ve zor günlerde. Partimizi kurarken de beraberdik. Sayın Cumhurbaşkanım siz söylenecek her şeyi söylediniz. Hepimiz bu ülke için hizmet etmek adına gece gündüz çalıştık. Gün geldi ailemizi ihmal ettik. Ama hiçbir zaman ülkeye ve millete hizmet yolunda yüksünmedik. 16 yılda ülkemizi üç kat büyüttük. Bütün bunları yaparken şartlar çok da rahat değildi. Vesayete dayatmalara darbe girişimlerine karşı da en büyük mücadeleyi vererek bugünlere geldik. Bütün yaşananlarda bütün vesayetlere dimdik durduk. 15 Temmuz olayı Türkiye'nin son siyasi tarihinde en fazla konuşulacak bir olaydır. İlk defa siyaset darbe karşısında dik durmuş, ortaya koyduğunuz liderlikle aziz milletimiz olaya sahip çıkmıştır. İlk defa silaha, tanka karşı göğsünde imanından başka hiçbir şey olmayan aziz millet bu alçaklara hak ettiği dersi vermiştir. Halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir.







40 YIL ÖNCE BAŞLADIĞIMIZ BU YOLCULUK EBEDİYETE KADAR DEVAM EDECEKTİR



Bu Şeref Madalyası benim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Erzincan'ın Refahiye kazasından, Kayı köyünden Bahar Hanım ve Topal Dursun'un evladı Binali Yıldırım olarak, böyle bir sorumluluğu sizinle beraber üstlenerek ülkeme ve milletime hizmet yapabildiysem, benim için en büyük mutluluk budur. Şartlar ne olursa olsun, 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir. Zor zamanda da iyi günlerde de hep yanınızda olmaya sizinle beraber yol yürümeye, yol arkadaşı olmaya devam edeceğim. Eşim Semiha Hanım'a da şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev ve sorumluluğumda ülkemizin huzuru, güveni, refahı için Cumhurbaşkanlığı hükümetiyle yakın işbirliği içerisinde çalışmak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğime söz veriyorum.