(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen öğrenciler o anları anlattı

ANKARA'da dün, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen liseli öğrenciler, o anları anlattı. Öğrencilerden Bilgi İlay Yıldız, "Aracı geldiği gibi hepimiz, 'Cumhurbaşkanımız' diye el salladık. Araç durdu, kapıyı açtı. Elini tuttuk, 'Efendim Adana'dan geldik, sizi aslında grup toplantısında görmek istedik' dedik. Ondan sonra 'Elin niye bu kadar soğuk?' dedi. 'Efendim sizi beklerken çok üşüdüm' dedim. Özel Kalemine döndü, 'Gençleri içeri alalım, beraber çay içelim' dedi. Bizi konutunda ağırladı" diye konuştu.



Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencileri dün Ankara'ya gelerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bu sırada, yurt dışı gezisinden geldiği Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri gördü. Makam otomobilinden inerek öğrencilerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı, ardından öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konutunda ağırladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaklaşık 40 dakika görüşen liseli öğrenciler bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Burada öğrencilerle yakından ilgilenen Bakan Pakdemirli, "Biz bu ülkeyi yeni nesillere emanet edeceğiz. En kıymetli misafirim sizlersiniz. Yarınlarda sizler bu ülkeyi yönetiyor olacaksınız. O yüzden biz bugün ne yapıyorsak, aslında sizler için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ile geçirdiğiniz anları, zamanları herkese anlatın. Uzun zaman geçirmişsiniz, öğrendim" dedi. Bakan Pakdemirli, daha sonra öğrencilerle tek tek tanıştı.



O ANI ANLATTI



Öğrencilerden 11'inci sınıf öğrencisi Bilgi İlay Yıldız ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaştıkları o anları anlattı. Ankara'ya geldiklerinde en büyük isteklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek olduğunu söyleyen Yıldız, bu kapsamda hem Cumhurbaşkanını görebilmek hem de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etmek için arkadaşlarıyla beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiklerini belirtti. Yıldız, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız oradan geçiyordu, korumalar vardı. Biz o zaman, 'Cumhurbaşkanımız geldiğinde hepimiz sesleniyoruz' dedik, belki camını indirir diye gittik anıtın önüne. Baktık o anda konvoy başladı. Cumhurbaşkanımızın aracı geldiği gibi hepimiz, 'Cumhurbaşkanımız', 'Reis' diye el salladık. Baktık araç durdu. O anda bizim elimiz ayağımız titriyor, çok heyecanlıyız. İlk defa karşı karşıya geleceğiz. Koruması indi, 'Gelin gençler' dedi. 'Cumhurbaşkanımız aracının camını indirir, oradan konuşur' dedik. Baktık kapıyı açtı. Elini tuttuk, 'Efendim Adana'dan geldik, sizi aslında grup toplantısında görmek istedik' dedik. 'Durun sakin olun, Adana'dan mı geldiniz?' dedi. 'Evet efendim' dedik. Ondan sonra 'Elin niye bu kadar soğuk?' dedi. 'Efendim sizi beklerken çok üşüdüm' dedim. Özel Kalemine döndü, 'Gençleri içeri alalım, beraber çay içelim' dedi. Ondan sonra bizi konutunda ağırladı. 40 dakika görüşmüşüz, sanki 10 saniye gibiydi. Mükemmel oldu."