ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
24 Temmuz 2018 Salı 16:52
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