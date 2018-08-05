(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor (1)

Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK-Can EROK-İSTANBUL,()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK-Can EROK-İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
05 Ağustos 2018 Pazar 15:38
Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK-Can EROK-İSTANBUL,()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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