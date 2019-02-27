(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Deby ile ortak basın toplantısı yaptı (2)
27 Şubat 2019 Çarşamba 23:52
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