(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında miting için Bursa'ya geldi. İstanbul'dan öğle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne geldi. Burada...
15 Şubat 2019 Cuma 15:29
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında miting için Bursa'ya geldi. İstanbul'dan öğle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne geldi. Burada yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Ulu Cami'ye geçti. Erdoğan cuma namazının ardından saat 14.30'da Gökdere Meydanı'nda halka hitap edecek.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.