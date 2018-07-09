(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geldi.
09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de
ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geldi.
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