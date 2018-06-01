(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman Mitingi'nde halka seslendi (3)
01 Haziran 2018 Cuma 17:45
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