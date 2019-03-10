(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da

Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ADANA, () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere, Adana'ya geldi.



Adana Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kent protokolü tarafından karşılandı. Erdoğan, mitingin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na gitmek için parti otobüsüne bindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol üzerinde gördüğü çocuklara oyuncak dağıttı, halkı selamladı.