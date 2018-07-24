ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi güven mektubu takdim etti.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zambiya Büyükelçisi Chilengi'den güven mektubu
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi güven mektubu takdim etti.
24 Temmuz 2018 Salı 16:42
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