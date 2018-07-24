ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio, güven mektubu takdim etti.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Angola Büyükelçisi Patricio'dan güven mektubu
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio, güven mektubu takdim etti.
24 Temmuz 2018 Salı 17:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.