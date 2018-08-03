(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuştu (2)
03 Ağustos 2018 Cuma 18:08
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