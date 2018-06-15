(Görüntülü) Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Muş'ta konuştu (2)
15 Haziran 2018 Cuma 13:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Rize'de deniz dolgusuna...
- 2Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda...
- 3Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda...
- 4Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda...
- 5(Görüntülü) Tabancayla yaralanan eli,...
- 6Rize'de deniz dolgusuna yapılacak...
- 7Rize'de deniz dolgusuna yapılacak...
- 8"Şeker ve et bayramda kontrollü tüketilmeli"
- 9Ucuz güneş gözlüklerinin camı, pet...
- 10Doç. Dr. Keklik: Bayramda kalorili yiyeceklere...
- 1Bayram harçlıkları için sanal dünya...
- 2'Yaz tatili öğrenme kaybına neden...
- 3(Görüntülü) FSMVÜ beşinci dönem mezunlarını...
- 4FSMVÜ beşinci dönem mezunlarını uğurladı
- 5Oxford University Press Türkiye’de yeni...
- 6Hayırsever iş adamından eğitime 350...
- 7(Görüntülü) Öğretmenden 'Dijital...
- 8Öğretmenden 'Dijital kültürde çocuk...
- 9“Üniversitelerin patent sayıları artıyor"
- 10Uğur Okulları 50'nci yıl mezunlarını...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
- 2Terör operasyonunda 13 kişi tutuklandı
- 3Bozdağ: Türkiye’de tehditle, şiddetle,...
- 4TERÖR OPERASYONUNDA 13 KİŞİ TUTUKLANDI
- 5Kanalizasyonda 'şüpheli avı'......
- 6Koca Iğdır'da defnedildi, eşi Azerbaycan'a...
- 7Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı
- 8Bodrum plajlarında yer kalmadı
- 9flaş
- 10KANALİZASYONDA "ŞÜPHELİ" AVI
- 11Polisten kaçan hırsız kanalizasyona girdi
- 12 (ek görüntü)- METROBÜSTE TACİZE 7...
- 13Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ...
- 14TSK, Hakkâri'de ele geçirilen mühimmatın...
- 15Bayram günü ölümüne serinlik
- 16Bayram günü ölümüne serinlik
- 17Akşener: Allah aşkına kardeşlik, birlik...
- 18(Görüntülü) Cumhurbaşkanı adayı Meral...
- 19(Görüntülü) Cumhurbaşkanı adayı Meral...
- 20(Görüntülü) Şile'de Jandarmadan...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:03
|05:24
|13:16
|17:17
|20:46
|22:47