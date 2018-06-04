Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Kırıkkale'de konuştu

İYİ Parti Genel Başkanlı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda konuştu. Akşener’in hedefinde önceki gün hafriyat kamyonları ve çöp kamyonlarıyla yolunu kesen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kendisini ölümle tehdit eden Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin vardı. Akşener, Şahin’e "Canımı alacakmış, bekleriz birader bekleriz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanlı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda konuştu. Akşener’in hedefinde önceki gün hafriyat kamyonları ve çöp kamyonlarıyla yolunu kesen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kendisini ölümle tehdit eden Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin vardı. Akşener, Şahin’e "Canımı alacakmış, bekleriz birader bekleriz" dedi.

GAZİANTEPSPOR BAŞKANI’NA: “BEKLERİZ BİRADER”

“Kamyonların konulmasıyla 15 Temmuz üzerinden bana FETÖ'cülük imasında bulunuyorsa haydi oradan be hadi oradan be! İnternette geziyor. FETÖ'cülerin yaptığı toplantıda ‘Fetullah Gülen ağabeyciğim' diyen sensin. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Erdoğan çevrendeki herkes kendi FETÖ'cülüğünü örtmek için bana çemkiriyor. Yazıklar olsun. Kardeşim aynaya bak aynaya” dedi. Kendisini ölümle tehdit eden Gaziantespor Başkanı Hasan Şahin'e ise “Belediye başkanıyla validen yüz alan Gaziantepspor Kulübü Başkanı ise beni tehdit ediyor Canımı alacakmış. Bekleriz… Bekleriz. Buyur birader buyur. Bir Türkiye düşünün cumhurbaşkanı adayının ölümle tehdit edildiği, başbakanın aynı cumhurbaşkanı adayına FETÖ’cü iması yaptığı, ama buna karşılık kılını bile kıpırdatmadığı Türkiye’

“TÜLBENTİ ÖPÜP BAŞIMA KOYMA NEDENİM…”

Akşener'i izlemeye gelen kadınlar yine tülbentlerini getirdi ve Akşener'e hediye etti. Akşener bu tülbentlerle müze yapacağını tekrarlayarak “Her ne kadar damat bey bununla dalga geçmişse de biz buna kararlıyız. Tülbent bazen askere gidenlere verilir. Bazen askere gidenlerin kınasını yakmak için kulanılır, tülbent kadınların bu böyle gitmez çığlığı ve çağrısıdır. O tülbent müzesini elbette açacağız. Ve her ilden ziyaretler olacak” dedi. Akşener'i izlemeye binlerce kişi geldi, meydan tamamen doldu. Akşener için ‘Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları atıldı.
(DHA)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Kırıkkale'de konuştu 3
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Kırıkkale'de konuştu 3
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Kırıkkale'de konuştu 2
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Kırıkkale'de konuştu 2
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325