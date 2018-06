(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Kırıkkale'de konuştu

İYİ Parti Genel Başkanlı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda konuştu. Akşener’in hedefinde önceki gün hafriyat kamyonları ve çöp kamyonlarıyla yolunu kesen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kendisini ölümle tehdit eden Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin vardı. Akşener, Şahin’e "Canımı alacakmış, bekleriz birader bekleriz" dedi.“Kamyonların konulmasıyla 15 Temmuz üzerinden bana FETÖ'cülük imasında bulunuyorsa haydi oradan be hadi oradan be! İnternette geziyor. FETÖ'cülerin yaptığı toplantıda ‘Fetullah Gülen ağabeyciğim' diyen sensin. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Erdoğan çevrendeki herkes kendi FETÖ'cülüğünü örtmek için bana çemkiriyor. Yazıklar olsun. Kardeşim aynaya bak aynaya” dedi. Kendisini ölümle tehdit eden Gaziantespor Başkanı Hasan Şahin'e ise “Belediye başkanıyla validen yüz alan Gaziantepspor Kulübü Başkanı ise beni tehdit ediyor Canımı alacakmış. Bekleriz… Bekleriz. Buyur birader buyur. Bir Türkiye düşünün cumhurbaşkanı adayının ölümle tehdit edildiği, başbakanın aynı cumhurbaşkanı adayına FETÖ’cü iması yaptığı, ama buna karşılık kılını bile kıpırdatmadığı Türkiye’Akşener'i izlemeye gelen kadınlar yine tülbentlerini getirdi ve Akşener'e hediye etti. Akşener bu tülbentlerle müze yapacağını tekrarlayarak “Her ne kadar damat bey bununla dalga geçmişse de biz buna kararlıyız. Tülbent bazen askere gidenlere verilir. Bazen askere gidenlerin kınasını yakmak için kulanılır, tülbent kadınların bu böyle gitmez çığlığı ve çağrısıdır. O tülbent müzesini elbette açacağız. Ve her ilden ziyaretler olacak” dedi. Akşener'i izlemeye binlerce kişi geldi, meydan tamamen doldu. Akşener için ‘Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları atıldı.(DHA)