Nursima KESKİN /ANKARA () - OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.
(Görüntülü) CHP’li Aytuğ Atıcı OHAL’e tepki olarak uzattığı sakalını kestirdi (2)
Nursima KESKİN /ANKARA () - OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.
19 Temmuz 2018 Perşembe 11:26
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