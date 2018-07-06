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(Görüntülü) CHP Sivas Teşkilatı'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, partideki olağanüstü kurultay tartışmasıyla ilgili, "Bu süreçte toplanılması talep edilen kurultay partimize yarar değil, zarar verecektir. Tüm örgütlerimiz yerel seçimlere...

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, partideki olağanüstü kurultay tartışmasıyla ilgili, "Bu süreçte toplanılması talep edilen kurultay partimize yarar değil, zarar verecektir. Tüm örgütlerimiz yerel seçimlere hazırlanmalı ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile mücadeleye devam diyoruz" dedi.

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, partide tartışma yaratan kurultay çağrısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Parti binasında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Coşkun, "Seçim çalışmaları Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve CHP örgütleri tarafından fedakârca yürütülmüştür. Bu durumu başarısızlık olarak göstermek ve Genel Başkanımızı tartışmaya açmak demek, kamuoyu önünde partimizi tartışmaya açmak demektir. Birbirimize en çok kenetlenmemiz gereken şu süreçte bu tartışmaları yaratmak, üstelik imza toplayıp olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmak, ne yazık ki parti kültürü ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır. Parti içinde kırılganlıklara, ayrışmalara, duygusal kopmalara neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır" diye konuştu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini belirten Yılmaz Coşkun, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce ülkemize, sonra partimize karşı sorumluluğumuz bulunmaktadır. Gün beraberlik günüdür. Bu süreçte toplanılması talep edilen kurultay partimize yarar değil, zarar verecektir. Tüm örgütlerimiz yerel seçimlere hazırlanmalı ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile mücadeleye devam diyoruz" dedi.
 

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