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(Görüntülü) CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan oldu

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan oldu (2)   'BODRUM HALKIYLA KENETLENECEĞİZ' CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Bodrum Belediye Başkanı adayı Mustafa Saruhan, Konacık Mahallesi'ndeki seçim ofisinde, partililer ve ilçe sakinleri...

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan oldu (2)

 

'BODRUM HALKIYLA KENETLENECEĞİZ'

CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Bodrum Belediye Başkanı adayı Mustafa Saruhan, Konacık Mahallesi'ndeki seçim ofisinde, partililer ve ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Saruhan, "Öncelikle bize bu görevi verdikleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine, genel başkanımıza, yardımcılarına ve örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki bize verilen bu güveni boşa çıkarmayacağız. Burada yaşayan herkesle Bodrum halkıyla kenetleneceğiz, el ele vereceğiz. Bodrum için en iyi hizmetler nasıl yapılabilir, bunun çalışması içerisinde olacağız. Önümüzdeki süreç önemli yerel seçimlere gireceğiz. Sonuçta Bodrum belediye başkanı belli olacak. Biz de partimiz tarafından görevlendirildik ve adayız. Bodrum'da yaşayan herkesle beraber bu görevleri yapacağız. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Basın mensuplarının başkan seçilmesi durumunda ilk projesini sorduğu Saruhan, "Belediyecilik bir ekip işi. Ekip ruhu gerektiren bir iş. Tabi işin siyasi ruhu da var. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında belli projelerimizi iyi- kötü belirledik. Bunları hayata geçireceğiz; ama şunu söylemek, bizim en doğal hakkımız. Biz, Bodrum'da yaşayan herkesin ilk olarak mutluluğunu sağlamak için çalışacağız. Ben, şahsım olarak daha önceden belediyecilik yaşamım olduğu için konuya yakınım, tecrübeliyim. İlk yapacağım iş bellidir. Bu da tamamen hoşgörü, sevgi, düzen ile birlik ve beraberliği sağlamak" diye konuştu. 

Mustafa Saruhan, gün boyu seçim ofisine gelen partililer ile Bodrumluların tebriklerini kabul etti.


 

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()

 

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