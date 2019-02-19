(Görüntülü) CHP, Mansur Yavaş için başvuruda bulundu

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş için il seçim kuruluna gelerek başvuruda bulundu.



CHP'li Rıfkı Güvener, beraberinde partililer ile birlikte Altındağ ilçesinde bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi. Burada partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş için başvuruda bulunan Güvener, çıkışta açıklamada bulundu.



Mansur Yavaş'ın adaylık müracaatını yaptıklarını söyleyen Güvener, "Ankara'nın 25 yıldır özlemini duyduğu, huzurun, bereketin ve Cumhuriyet'in başkenti Ankara'yı dünya başkentleri arasında ön plana çıkaracak Ankara özlemiyle Mansur Yavaş adayımız yola çıktı. Müracaatını az önce arkadaşlarımla birlikte yaptık. Ankara'mıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun" dedi.



'VALİLİĞE BAŞVURUDA BULUNDUK'



YSK'nın almış olduğu karar çerçevesinde seçim çalışmalarına uyguladıklarını söyleyen Güvener, şöyle konuştu:



"Seçimlere 30 gün kala siyasi parti amblemiyle ilan ve reklam verilmesi gerektiği halde AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının ve genel başkanının fotoğrafları AKP amblemiyle beraber Ankara'mızın ana caddelerinde 4 günden beri asılmış bulunmaktadır. CHP Ankara İl Başkanlığı'nın valiliğe yaptığı müracaata rağmen, bugün bile bu yasak olan afişler ve halk arasında 'kırlangıç' olarak bilinen direklerdeki bu propaganda malzemeleri kaldırılmamış bulunmaktadır."