(Görüntülü) CHP'li Salıcı: Şimdi 2002 yılındakinden daha büyük bir ekonomik kriz var

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Adıyaman'da Besni ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı. Salıcı, "Şimdi 2002 yılındakinden daha büyük bir ekonomik kriz var. Bundan iktidar sorumludur" dedi.CHP Besni seçim bürosunun açılışına Salıcı'nın yanı sıra CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP Besni Belediye Başkan adayı Vakkas Acar ve partililer katıldı.Seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, iktidar partisinin seçimi kaybetmesiyle Cumhuriyetin başına bir şey gelmeyeceğini belirterek şunları söyledi:"Siyasi partinin eteğine yapışıp oradan iş güç alanların bir beka problemi var. Ama Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Hiçbir siyasi iktidar seçimi kaybetti diye bu koskoca Cumhuriyetin başına bir şey gelmez. Kimler geldi kimler geçti. Çok güçlü siyasetçiler gördü bu ülke. Bir şey olsaydı Fatih Sultan Mehmet öldüğünde bir şey olurdu. Devlet devam etti mi etti. Kanuni öldü ve devlet devam etti mi etti. Mustafa Kemal Atatürk terki diyar eyledi, memleket devam etti. İnsanlarımızı bizden olanlar olmayanlar diye ayırdılar. Bizim insanımızı, bize oy verenler, oy vermeyenler diye ayırdılar. Bizim insanımızı terörist diyerek, vatan haini diyerek ve başka kötü cümleler kullanarak ayırdılar. Bizim kimseye öte git diyecek halimiz yok. Biz herkesi kendi canımızda bir parça olarak görüyoruz. Kılığına kıyafetine bakmıyoruz. Birileri diyor ki Kürtler şöyle, lazlar böyle, Çerkezler öbür türlü. Hepsi bizim kardeşimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi ben Kürdüm diyenin oyuna da talip, ben Besniliyim diyenin de oyuna talip. CHP vatandaşına baktığı zaman 72 milleti aynı gözle görenlerin partisi."'ŞİMDİ SEÇMEN BUNUN HESABINI SORMAYACAK MI?'Salıcı, ülkede ekonomik kriz yaşandığını ve krizin sorumlusunun iktidar olduğunu ileri sürerek, "Başımızda siyasi iktidar var. Bu siyasi iktidar 17 yıl önce başa geldi. 17 yıl önce memlekette ekonomik kriz vardı. Bu ekonomik krizde bu arkadaşların bir sorumluluğu yoktu. Şimdi 2002 yılındaki ekonomik krizden daha büyük kriz var. Bundan iktidar sorumludur. Şimdi seçmen bunun hesabını sormayacak mı? 2002'deki ekonomik krizin hesabını iktidara sordu seçmen, bunu da soracaktır. Sandık önüne geldiğinde, kararını ver. Eğer bir yerlerde yanlışlık var diyorsan, 17 yıldır bu iktidarın sorumluluğu var diyorsan oyunu ona göre ver ki, memlekette bir şeyler değişsin. İşin ehli olmayanlar gitsin. Akrabasını şunu bir yerlere getirme peşinde koşanlar ve bunun üzerine de kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’den referans verenler ve orada yazıyor zaten diyenler utansınlar" diye konuştu.Salıcı’nın konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı.