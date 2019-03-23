(Görüntülü) CHP'li Özel ve Ağbaba, adaylar için destek istedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'de düzenlenen mitinge katılarak Belediye başkan adayları için destek istedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba seçim çalışmaları kapsamında Mersin’e geldi. Özel ve Ağbaba, partilerince merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. İlk olarak belediye başkan adayları ile milletvekillerinin söz aldığı mitingde daha sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu ülkeden, Demirel, Erbakan, Ecevit, Türkeş ve İnönü ile Menderes geçti. Bunların hiçbiri, birbirlerini sevmeseler de birbirlerine küfretmediler. Ne diyor; çukur, pislik, tezek, alçak, terörist diyor. 31 Mart akşamı dizinizi dövmeyecekseniz, ne oldu demeyecekseniz hep beraber sandığa gideceksiniz. O orada öğrenci, bu burada işim vardı, hava sıcaktı diye sandığa gitmemek yok. Şimdi söylenenleri duymayın sandıkta cevap verin" dedi. 'EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA SÖZ VERDİLER' Ağababa’nın ardından kürsüye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti ve MHP'nin, geçmiş seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri tutmadığını ileri sürerek, "Doları, Euro’yu ben durdururum dedi, o sözünü tutamadı ve tutamamaya da devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlara söz verdiler. AK Parti'nin yanına geçen, sarayın sözünden çıkmayan, sarayın bekçileri yüzünden emeklilikte yaşa takılanlar yüzüstü kaldılar. Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a artık çıksın bu yasa. Özellikle emekliye, memura biz sizi enflasyona ezdirmeyiz deyip yüzde 45’lik enflasyonu yüzde 20 hesaplayıp yüzde 14,4 zam verdiler. Umudu tüketmiş, ne söylese kimseyi inandıramayacağı için döndüler dolaştılar korku siyasetine sarıldılar. Ne diyorlar, eğer bizim adaylarımız belediye başkanı seçilmezse 31 Mart’tan sonra beka sorunu çıkar diyorlar" diye konuştu. 'BİZ GÖÇMENE DEĞİL, GÖÇMEN YARATAN POLİTİKACILARA, SİYASETE KARŞIYIZ' Suriyeli sığınmacı sorununa da değinen Özel, konuşmasına şöyle devam etti: "CHP, sosyal demokratlar olarak bir Suriyeli nefreti ya da bir göçmen düşmanlığı üzerine siyaset kurmayız, kurmuyoruz. Ege'nin denizinde boğulan o 4 yaşındaki bebeği unutmadık, unutmuyoruz. Biz, göçmene değil, göçmen yaratan politikacılara, siyasete sonuna kadar karşıyız. Bunu herkes böyle bilsin. Sürekli bir kutuplaştırma, ötekileştirme, şeytanlaştırma siyasetinin içerisindeyiz. Her gece Türkiye'nin en kudretli ve en çok sesini duyuranları, olur olmaz şeyler söyleyerek terör örgütlerinin reklamını yapıyorlar. Bunun bizim siyasetimizde veya bir başkasında hiçbir etki yaratacağını kimse düşünmesin ama Tayyip Erdoğan istiyor diye onun dediklerini söyleyecek, onun dediklerine düşman olacak, onun istemediklerine selam vermeyecek değiliz. Biz, CHP olarak Mersin'in AK Parti'lisini de MHP'lisini de İYİ Parti'lisini de HDP'lisini de bağrımıza basıyoruz. Hepsi bizim için kıymetli insanlardır." Konuşmaların ardından Özel ve Ağbaba, adayları ile birlikte mitinge katılanları selamladıktan sonra kentten ayrıldı.