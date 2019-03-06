(Görüntülü) CHP'li Özel: Kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar 3

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Zorlu bir seçim döneminin içindeyiz. Muhtarlık seçiminden, belediye başkanlığı seçiminden bir kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar" dedi. Partisinin belediye başkan adayı Tuna Soykan'ın seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla Kırklareli'ye gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, seçim bürosu önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, "Geçmişte Demokrat Parti'de, Adalet Partisi'nde, ANAP'ta, Doğru Yol Partisi'nde, MHP'de, AKP'de siyaset yapmış, ya da geçmişte oralara oy atmış ama bugün Türkiye'nin geldiği durumu görüp de baba evine dönmek isteyen herkese kapımız açık. Yerleri başköşedir, başımızın üzeridir. Bizim çimentomuz ne? Ne çıkar ilişkileri, ne beklentiler. Ne makam, ne mevki bizi bu arada tutan şey şudur. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi" dedi. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde bir kriz çıkabilir şüphesi yaymaya çalıştığını iddia eden Özel, şöyle konuştu: "Türkiye'de zorlu bir seçim döneminin içindeyiz. İktidar partisi, 'Anayasayı değiştirelim güçlü Türkiye olacak, 24 Haziran'da oyu verin faizi düşüreyim, doları, euro'yu düşüreyim, enflasyonu düşüreyim' diye diye oy topladı. Ama gelinen noktada muhtarlık seçiminden, belediye başkanlığı seçiminden bir kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar. Karşı taraf birleşmiş karşıda bir ittifak var. Bizim de burada İyi Parti ile bir birlikteliğimiz var. CHP'nin güçlü olduğu, CHP'nin kalesi olduğu bir yerde acaba CHP'liler acaba Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler bükülür mü? Sallanır mı? Aradan birileri çıkar mı diye bakıyorlar. Yakasındaki rozeti çıkartıp çekmeceye koyanlar, günü gelince yeniden takacağım diyenler bugün nasıl bir süreçte nasıl tehlikeli bir oyun oynuyorlar, onu Kırklareli görüyor mu? 31 Mart için umudun siyasetini yapıyorlar." 'BİZDEN TERÖRİST ÇIKMAZ' CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, CHP'nin teröristlerle işbirliği yaptığını söylediğini belirterek, partilerinin teröristlerle işinin olmayacağını söyledi. Özel, "Ey Recep Tayyip Erdoğan, öyle diyor ya. Ey Recep Tayyip Erdoğan, çok sevdiğin, yere göğe koyamadığın ana ana bitiremediğin işgal kuvvetleri gelince seninkiler kırmızı halı serdi ya. O Kartal istimbotunun üstüne çıkan oradan şöyle bir bakıp yanındaki yaverine, 'Geldikleri gibi gidecekler' diyen mavi gözlü devin Mustafa Kemal Atatürk'ün, gazinin partisinden terörist çıkmaz kardeşim. Bizden terörist çıkmaz" dedi.