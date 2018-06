(Görüntülü) CHP'li Özel: Bozdağ, yalancılıkla itham ettiğin için özür dile

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel, kendisinin 'Ak Parti mitingleri nedeniyle ezanların geç okutulduğu' yönündeki sözlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, "Bu bir iddia değil. Çok açık şekilde bir yalan" diye karşılık vermesini eleştirerek, "Bekir Bozdağ, çık özür dile. Yalancılıkla itham ettiğin için özür dile. Bu yaptıklarınızı itiraf et ya da buradan sonra konuşacak hiçbir şey yok. Yalansa sizin samimi Müslüman olduğunuz yalan. Yalansa sizin dini siyasete alet ederek söylediğiniz her şey yalan. Belgelerde, ittifak ortaklarınızın açıklamaları var" dedi.



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında, 'Ak Parti mitingleri nedeniyle ezan geç okutuluyor' iddiasında bulundu. Özel'in bu sözlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bu bir iddia değil. Çok açık şekilde bir yalan" diye açıklama yaptı. Özel, beraberindeki CHP Manisa 10'uncu sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer ve CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel ile birlikte basın açıklaması yaparak Başbakan Yardımcısı Bozdağ'a yanıt verdi. CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasındaki basın açıklamasında Özel, ezanların geç okutulmasıyla ilgili olarak Manisa'dan örnek verdi. Milletvekili Özel, şunları söyledi:



"Dün akşam katıldığım bir televizyon programında açık alandaki yayın sırasında ezan okunması dolayısıyla katılanlarla birlikte sustuk ve hep birlikte ezanı dinledik. Bu sırada Cumhurbaşkanı'nın ve Ak Partililer'in ezan saatine gelen mitinglerinde ya da programlarında ezanların okutulmasının geciktiğiyle ilgili kamuoyundaki bir bilgiyi tekrarladım. Bugün Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, ezanların geç okutulduğu iddiasına ilişkin olarak, 'Bu bir iddia değil. Bu çok net bir şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor. Çünkü Türkiye'de ezanların vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir' demiş. Açıklamaya gerçekten şaşırdık. Öncelikle Manisa'dan örnek verelim. Manisa'daki tüm yerel muhabirler ve cami cemaati biliyor ki Ak Partili Cumhurbaşkanı ya da Başbakan Manisa'ya geldiğinde benzer durumlar çok yaşandı. Erdoğan, 3 Kasım 2017 tarihinde toplu açılış töreni için Manisa'ya geldi. Ancak, gelişi gecikince, 10-15 dakika süreyle ezanın okutulması bekletildi. Gecikmeli okunan ezandan sonra Manisa Hatuniye Camii'nde cuma namazına girdi. Bunu Manisa'nın hepsi biliyor. Ama diyorlar ki 'Yok böyle bir şey.' Bu sadece Manisa'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında konuşulan bir hadise."



'REKOR 50 DAKİKAYLA ERDOĞAN'DA'



Ezanın geç okutulmasıyla ilgili iddialarına devam eden CHP'li Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Basit bir araştırmayla internetteki arama motorundan gazete haberlerine baktık. Elimde 9 ayrı gazete haberinin özeti bulunmakta. Rekor 15 Mayıs 2015 günü Kırıkkale Nur Camii'nde yaşanmış. Erdoğan, cuma namazına 50 dakika geç geliyor. Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor. Erdoğan'ın rekoru bu. Bu rekorun yarısı kadar Davutoğlu'nu haber yapıyorlar. Bu kez 18 Mayıs 2015 günü Erdoğan'dan 3 gün sonra Davutoğlu, Karaman'da miting konuşmasının tamamlanması bekleniyor. Davutoğlu'nun konuşması sürüyor. Ezan tam 25 dakika geç okunuyor. Bunun dışında 14 Şubat 2015 tarihinde, Sivas'ta dönemin Başbakanı cuma namazı için Ulu Cami'ye 7 dakika geç gidiyor, bu nedenle de ezan 7 dakika geç okutuluyor. 6 Şubat 2015'te Bursa Ulu Cami'de gecikme 10 dakika. 2007'de Denizli'de Ağalar Camii'nde gecikme 15 dakika. 2002 yılında cumhurbaşkanı, başbakan değilken parti genel başkanıyken Ankara Siteler de 7 dakika. Yine 2007 yılında cuma namazı Kasımpaşa'daki Piyale Camii'nde kılacak, ezan 10 dakika geciktiriliyor. 22 Mayıs 2009'da Kocaeli'ndeki törende Fidanlık Camii'nde konuşma uzadığı için ezan 20 dakika geç okutuluyor. Sayısız örnek var. Şimdi bunlara inanmaya bilirler. Ama bir de gerçek var. Bunların hepsi gazete haberi. İnternet sitelerinde var. Tekzip edilmemiş. Yalanlanmamış. Hakkında herhangi bir şey yayınlanmamış."



'BANA İNANMIYORSANIZ İTTİFAK ORTAĞINIZA İNANIN'



2015 yılında AK Parti mitinginde ezanın geç okutulması iddiasıyla ilgili olarak MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar'ın açıklamasından örnek gösteren CHP'li Özel, şöyle devam etti:



"Hadi bana inanmıyorsunuz ama ittifak ortağınıza inanın. MHP'nin Karaman Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar açıklama yapıyor. Sakın sanmasınlar o zaman MHP'lidir şimdi İYİ Parti'ye gitmiştir. Hala şu an kendisi MHP ilçe başkanlığı görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın yanında duruyor. AK Parti mitingi nedeniyle ezan geç okundu' demiş. İddialarını sıraladıktan sonra Ünüvar, 'Musualla Camisi'nde 3 cenaze vardı. Doğal olarak cenaze namazı da geç kılındı. Aldığım bilgiye göre Karaman Müftülüğü tarafından ezanın geç okutulması ile ilgili cep telefonuna mesaj gönderilmiş, 'Ezanı geç okuyun. Kur'an okuyarak zaman geçirmeye çalışın' demiş. Ardından gazeteciler gidiyorlar ve müftüye soruyorlar. Karaman İl Müftüsü Nuri Değirmenci konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söylüyor. Yani Müftü Değirmenci, 'Böyle bir şey olmadı" demiyor. Bu olay yaşandığında, 2015 yılında MHP tepki gösteriyor. Ama aynı ilçe başkanı bugün yine Karaman'da gidip, kendisine bu açıklaması sorulabilir" diye konuştu.



'YALANCILIKLA İTHAM ETTİĞİN İÇİN ÖZÜR DİLE'



Milletvekili Özel, açıklamasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a da seslenerek, şunları söyledi:



"Tüm televizyonculardan ve gazetecilerden bir kaydı dinlemelerini isteriz. Herkes araştırsın. 9 Haziran 2018. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da mitingi var. İkindi namazı 16.50'de okunuyor. Erdoğan 16.50'de kürsüde. Bütün televizyonlarda kaydı var. Biz ezan sesi duymadık. Eğer ezan sesi varsa, Erdoğan ezan sesini dinlemeden mitingine devam ediyor. Eğer ezan sesi yoksa yine aynı olay yaşanmış. Bekir Bozdağ ya çık özür dile. Yalancılıkla itham ettiğin için özür dile. Bu yaptıklarınızı itiraf et ya da buradan sonra konuşacak hiçbir şey yok. Yalansa, sizin samimi Müslüman olduğunuz yalan. Yalansa sizin dini siyasete alet ederek söylediğiniz her şey yalan. Belgelerde, ittifak ortaklarınızın açıklamaları da var. Bakalım şimdi Bekir Bozdağ ne söyleyecek?"



'HAYVAN HAKLARI YASASI'NIN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'



CHP'li özel açıklamasında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bacakları ve kuyruğu kesilerek ölen yavru köpeğe değinerek şöyle dedi:



"Bir yavru köpeğe 4 ayağı da kesilerek yapılan büyük bir eziyet var. Görüntüler gerçekten vicdan kaldırmıyor. Hayvan hakları konusunda geçtiğimiz dönemde 4 siyasi partinin uzlaşma yapması için çok gayret sarf edildi. Hayvanseverler bu konuda çok gayret ettiler. Hatta zaman zaman kürsüden sözler verildi. Sözünden döneni 'Kediler patilesin' dedik. Ama iktidar partisi hayvan haklarıyla ilgili yasayı çıkarmakta hep ipe un serdi. Verdiği sözü unuttu ve gecikti. Bugün de halen daha hayvanseverlerin beklediği bu yasa mecliste görüşülmedi. Olgunlaşmadı. Komisyondan geçmedi. Meclis'e gelmedi. 24 Haziran sonrası oluşacak yeni mecliste CHP Grubu olarak söz veriyoruz. En önemli ve acil işlerimizden biri bu yasanın çıkarılmasıdır. Bu yasanın çıkarılması için 24 Haziran'dan sonra meclis güçlü ve çoğunluk grubu olarak hem CHP hem 'Millet İttifakı' böyle bir çalışma yapacağız. Katkı vermek isteyenler verir. Geçen dönem çoğunlukta olan AK Parti'nin yaptığı bu haksızlığı CHP'nin içinde bulunduğu çoğunluk, grup yapmayacak. Buna söz veriyoruz."



Özel basın açıklamasının ardından Şehzadeler ilçesinde, seçim çalışması yapmak için ilçe başkanlığı binasından partililer ile birlikte ayrıldı.