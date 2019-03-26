(Görüntülü) CHP'li Karalar Büyükşehir Belediyesi bütçesini tekrar hizmet üretir hale getireceğiz

Nuri PİR-Can ÇELİK ADANA,() ADANA'da Seyhan Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en borçlu ikinci belediye olduğunu belirterek, Seyhan'daki gibi borcu azaltıp gelirleri artıracağız. Büyükşehir Belediyesi bütçesini tekrar hizmet üretir hale getireceğiz dedi. Seyhan Belediye Başkanı ve CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sokaktaki her 10 kişiden 7'sinin kendisini desteklediğini söyledi. Vatandaşların kendisine olan güveninin büyük sorumluluklar da getirdiğini kaydeden Karalar, bu sorumluluğun altından kalkabileceğini 5 yıllık görevi boyunca yaptığı hizmetlerle gösterdiklerini anlattı. Son 5 yılda yaptıkları hizmetleri kimsenin hafızasının bile almadığının altını çizen Başkan Karalar, Adana'da olmayan büyük hizmetlerin olacağına, Adana'nın dönüşeceğine, Adana'nın büyük bir köyden kurtulacağına benimle birlikte inanıyorlar dedi. 'SEÇİM BİZİM İÇİN NOKTALANDI' Seyhan ilçesinde yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi ?İmar, dönüşüm, kreş, taziye evleri, spor tesisleri, kent meydanı, halk kart, sosyal projeler, mahalle merkezlerimiz bunlar bizim Seyhan'da hiç olmayan şeylerdi, biz tanıştırdık. Çocuklarımız yatağa aç girmesin diye başlattığımız halk kart Türkiye'de ilkti. Seçimi son 5 günde, 3 ayda kazanmıyoruz .5 yıldır yaptığımız icraatlar bizi buraya getiriyor. Yüzde 32 ile Seyhan'ı kazandım ama Seyhan?da seçim olsa yüzde 65'ten aşağı oy görünmüyor. Eğer hizmet ederseniz, iyi niyetli, parayı çok yerinde kullanırsanız sizde bir parti, siyaset aranmıyor. Adana'da ben her ne kadar CHP adayıysam da Adana partisinin adayı gibiyim. Daha önce başka partiye oy veren binlerce insan bana oy verme temayülünde. Seçim bizim için noktalandı, sandıklarla ilgili çalışma yapıyoruz. Seyhan'da para üreten bir belediyeyiz. 50 milyon TL borç aldık, ödedik. 500 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Gideri kıstık, gelir artırarak bütçeyi iş yapabilir hale getirdik. Büyükşehir Belediyesi de büyük borç içerisinde. Kocaeli'den sonra 2'nci büyük borçlu belediye. 6 aylık bir tasarruf politikası izleyeceğiz. Seyhan'daki gibi borcu azaltıp gelirleri artıracağız. Büyükşehir Belediyesi bütçesini tekrar hizmet üretir hale getireceğiz. Kolay bir iş değil ama onu da çözeceğiz.