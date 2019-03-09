(Görüntülü) CHP'li Gökhan: Kendimi en güçlü hissettiğim dönemdeyim

ÇANAKKALE'de 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) tekrar Belediye Başkan adayı olan mevcut Başkan Ülgür Gökhan, partililerin katılımıyla yeni döneme dair projeler ve CHP Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi adaylarını tanıttı. Başkan Gökhan, "Bu seçim diğer seçimlerden çok daha farklı. Kendimi en güçlü hissettiğim dönemdeyim" dedi. CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan, bir otelde partililerin katıldığı toplantıda yeni döneme dair projeler ve CHP Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi adaylarını tanıttı. Toplantı salonuna partililerin büyük bir sevgi gösterisi arasında gelen Gökhan, eşi Hale Gökhan ile partilileri selamladı. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, İlçe Belediye Başkan adayları ve partililer katıldı. 'KENDİMİ EN GÜÇLÜ HİSSETTİĞİM DÖNEMDEYİM' Partililere, Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan'ın 5 yıl boyunca kentte yaptığı hizmetler slayt gösterisiyle izletildi. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan, 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde sürekli artan bir başarıyla partinin bayrağını hep yukarılara taşıdığını belirterek, "Ama belediyenin kapısından girince asla partizanlık yapmadım. Sizler bana güvendiniz. Şehrinizi bana emanet ettiniz. Beni güzel Çanakkale'yi temsil etme onuruna layık gördünüz. Bende sizlerin desteğiyle yeni dönemde de Çanakkale'de tarihinden iyi tanıdığım sosyal demokrat belediyeciliğin meşalesini gururla ve onurla taşımak için tekrar yola çıktım. Şunu belirtmek isterim ki, bu seçim diğer seçimlerden çok daha farklı. Kendimi en güçlü hissettiğim dönemdeyim. Çünkü her geçen gün artan deneyimime ek olarak bu dönem ön seçimde sizler tarafından bu göreve seçilen aday olarak yoluma devam ediyorum. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yine kenti sizlerle birlikte yönetmek için özgülüğün, eşitliğin, farklılıkları barış içinde yaşamanın hazzını sürdürmek için, barış ve özgürlüklerin kentinden geleceğe umutla bakmak için, sizlerle birlikte yeniden varım diyorum" dedi. Gökhan konuşmasının ardından tekrar Belediye Başkanı seçildiği takdirde 5 yıl boyunca yapacağı projeleri slayt gösterisiyle anlattı. Toplantı, CHP Çanakkale Belediye Başkanı ve adayı Ülgür Gökhan'ın tek tek sahneye CHP'nin Belediye Meclis ile İl Genel Meclis adaylarını çağırarak, tanıtmasıyla sona erdi.