ANKARA () - CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Bugün saat 11.00 itibariyle herhangi bir belge veya 604 imza genel merkezimize sunulmadı dedi.
(Görüntülü) CHP'li Erkek Saat 11.00 itibariyle herhangi bir belge veya 604 imza genel merkezimize sunulmadı (1)
ANKARA () - CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Bugün saat 11.00 itibariyle herhangi bir belge veya 604 imza genel merkezimize sunulmadı dedi.
21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:56
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