(Görüntülü) CHP'li Emre: Tarım ve hayvancılıktaki durum yanlış politikaların sonucu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Türkiye'de temel ürünlerin ithal edildiği bir dönemin yaşandığını belirterek, "Bu karşılaştığımız durum tamamen yanlış politikaların, yanlış tercihlerin bir sonucudur" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve 11 milletvekili seçim çalışmaları kapsamında Adapazarı'na geldi. Burada konuşan Emre, Türkiye'de temel ürünlerin ithal edildiği bir dönem yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:



"Tarım ve hayvancılıkta karşılaştığımız durum, bir deprem felaketi gibi Allah vergisi bir iş değil. Bu karşılaştığımız durum tamamen yanlış politikaların, yanlış tercihlerin bir sonucudur. Biz Meclis'te uluslararası anlaşmaları değerlendirirken, bu dönem sıklıkla karşılaştığımız anlaşma türü, Türkiye'nin diğer ülkelerden ithal et alabilmesiyle ilgili anlaşmalar, bunlar gerçekten tarım ve hayvancılıkta geldiğimiz noktanın küçük ama önemli bir özetidir. Ülkemizde yem ithali mevzubahis oldu, saman ithali oldu, çok yazık bir durum. Anadolu insanının bu kadar üretimden koparıldığı bir dönem içerisinde bulunuyoruz. Bunun sonucunda da temel ürünlerin ithal edildiği bir dönemi yaşıyoruz."



Basın açıklamasının ardından CHP'li heyet, tarihi Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

