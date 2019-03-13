(Görüntülü) CHP'li Ağbaba: Ezan bizim kutsalımızdır

Taha AYHAN/MALATYA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de 82 milyon yurttaş içinde tek kişi, ezana saygısızlık yapmayı düşünemez. Bizim kültürümüzde, geleneğimizde herkesin ezana karşı saygısı vardır. Ezan bizim kutsalımızdır. Ezanı kullanarak, bayrağı kullanarak, siyaset yapılmasını, 1 oy fazla alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe ve Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Erkan Özgür ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. CHP'li Ağbaba, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini savunan Ağbaba, "Biz Sayın Bahçeli'nin sözlerini çok ciddiye almıyoruz; çünkü geçmişte de Tayyip Erdoğan'a neler söylediğini bütün kulaklar işitti. Sayın Bahçeli'nin bu sözlerine cevap vermeye gerek duymuyoruz biz" diye konuştu. 'EZANI KULLANARAK 1 OY FAZLA ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ' CHP'li Ağbaba, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla İstanbul Taksim'de gösteri yapan bir grubun, ıslık çalarak, ezanı protesto ettiği iddiasıyla ilgili de şunları söyledi: "Yürüyünce polis önlerini kesiyor. Bunlar ıslıklıyorlar. Ezan okununca da ıslıklama devam ediyor. Ezan bitiyor, ıslıklama devam ediyor. Bir ezan protestosu gibi gözükmüyor. AK Parti Genel Başkanı ve MHP Genel Başkanı ezan üzerinden Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Türkiye'de 82 milyon yurttaş içinde tek kişi, ezana saygısızlık yapmayı düşünemez. Bizim kültürümüzde, geleneğimizde herkesin ezana karşı saygısı vardır. Ezan bizim kutsalımızdır. Ezanı kullanarak, bayrağı kullanarak, siyaset yapılması, 1 oy fazla alınmasını doğru bulmuyoruz. Ezan üzerinden, maalesef ezanı kullanarak, siyaset yapmak, ezana yapılan en büyük saygısızlıktır. O ıslıklardan daha büyük saygısızlıktır. Ezana yapılacak en büyük hakaret, ezanı ülkeyi bölme unsuruna kullanmaktır. Ezan, hepimizin ortak değeridir; bayrak, hepimizin ortak değeridir. Kim ki kutsal değerlere saygısızlık yapıyorsa ona lanet olsun, yazıklar olsun. Kim ki kutsal değerlerimiz üzerinden siyaset yapıyorsa ona da lanet olsun, yazıklar olsun. Bunların tek derdi 1 tane fazla belediye almak. Ezanı da kullanırlar, Peygamber'imizi de kullanıyorlar, dini de kullanıyorlar, imanı da kullanıyorlar. Milletimiz gereken cevabı umarım sandıkta verecektir. Biz tekrar söylüyoruz; bizim kutsal olan bayrağımız, ezanımız herkesin ortak değeridir. Ezanı toplumu bölmek için kullananlara da buradan 'yazıklar olsun, lanet olsun' diyoruz."