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(Görüntülü) CHP'li Ağbaba: AK Parti’ye oy verirseniz eliniz kırılsın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tunceli'de partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 3600 ek gösterge bekleyen devlet memurları  ile emeklilikte yaşa takılanlara seslenerek, "Eğer AK Parti'ye oy verirseniz...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tunceli'de partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 3600 ek gösterge bekleyen devlet memurları  ile emeklilikte yaşa takılanlara seslenerek, "Eğer AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın'ın seçim bürosunun açılışına katıldı. Beraberinde CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da bulunan Ağbaba, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tunceli'de seçimi CHP'nin kazanması halinde, belediyeyi, büyükşehir belediyelerinden biriyle kardeş belediye yapacaklarını söyleyen Ağbaba, "Eğer burada CHP belediye başkanlığını alırsa, hemşehrilerim bu emaneti bize teslim ederse,Türkiye'nin en büyük belediyelerinden biriyle kardeş belediye ilan ederiz. Burası küçük bir belediyedir. Yıllardır göç veriyor, çok küçük bir şehir haline gelmiş durumda. Hem CHP'nin imkanlarını hem kardeş belediyenin imkanlarını kullanarak, yıllardır yapılan haksızlıkları ortadan kaldırarak, yeni projeler üreterek, işsizliği ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar ile 3600 ek gösterge bekleyen devlet memurlarına seslenen Ağbaba, "Memura 3600 diyordu. Burada beni duyuyorsa polis arkadaşlarım, memur arkadaşlarım, eğer 3600'ü söz verip, onlara oy verirseniz eliniz kırılsın. Haksız mıyım? 3600 diyor, iktidar ben miyim, o zaman ver. Ver 3600'ü biz destekliyoruz. Aranızda emeklilikte yaşa takılanlar var mı? Siz de eğer AK Parti'ye oy verirseniz sizin de eliniz kırılsın. Ne diyeyim başka" dedi.

'BİZ BİRBİRİMİZİ YEMEZSEK BAŞKA DA KİMSE BİZE BİR ŞEY YAPAMAZ'

Ağbaba, CHP içinde yaşanan belediye meclis üyeliği tartışmasına da değinerek, parti içinde kavgaların bırakılması gerektiğini söyledi. Ağababa, anketlerde CHP'nin oylarının yükseldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Anketlerde AK Parti'nin oyları düşüyor, bizim oylar yükseliyor. Ama şöyle bir şey var, biz birbirimizi yemezsek ki en büyük alışkanlığımız o, başka da kimse bize bir şey yapamaz. Millet aş derdinde, millet ekmek derdinde, millet senin belediye meclisinde kaçıncı sırada olduğunun derdinde değil. Kes sesini otur yerine, ayıptır, bu insanlara yazıktır, günahtır. CHP bayrağını her şartta sallayan insanlara yazıktır. Bu iç tartışmayı bitirmeliyiz. İl genel meclisinde filan sıradayım, belediye meclisinde filan sıradayım hiçbir önemi yok. Bu ayıptır günahtır, bu hiçbirimize yakışmaz. Bırakın bu kavgayı, birbirinizi yemeyin, birbirimizi yemeyelim el ele verelim, kol kola verelim 31 Mart'ın sonu bahar olsun."

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