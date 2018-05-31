(Görüntülü) CHP İzmir adaylarını tanıttı

CHP İzmir milletvekili adayları, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’nin İzmir'de, bu kez daha fazla milletvekili çıkaracağını düşündüğünü söyledi. Alsancak semtindeki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına, liste tartışması ile gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili ve 1’inci bölge 1’inci sıra milletvekili adayı Tuncay Özkan, programının yoğunluğu gerekçesiyle katılmadı. Yine CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de rahatsız olduğunu belirterek toplantıda yer almadı. Ayağı kırılan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, toplantıya koltuk değnekleri ile geldi. Etkinlikte, adayları tanıtan film izletildi. Toplantıda konuşan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 24 Haziran’da ülkenin kaderini belirleyecek bir seçimle karşı karşıya olduklarını belirtti. Yücel, "Erken seçim kararı AKP’nin artık toplumun ihtiyacına karşılık vermediğinin ranta, sermayeye dayalı politikaların iflas ettiğinin itirafıdır" dedi. CHP olarak demokrasi, hukuk ve adalete sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Yücel, "Ülkenin üzerine 16 yıldır çöken AKP iktidarına son vermek ‘Tamam’ demek için bir yola çıktık. Partimizi TBMM’de temsil edecek birbirinden önemli isimler var. Bugün adaylarımızı İzmir kamuoyuna takdim etmek için bir araya geldik" diye konuştu. 2’inci bölgenin birinci sırasında yer alan ve programa katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını da değerlendiren Deniz Yücel, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kendilerine güç verdiğini ifade etti. Yücel’in açıklamasının ardından adaylar tek tek söz alarak kendilerini tanıttı. Adayların tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Başkanı Deniz Yücel, Ak Parti ve İYİ Parti’nin listelerine yönelik soruya, "Diğer siyasi partilerin listelerinde de elbette çok değerli isimler vardır. Siyaset, ülkeye hizmet etmek için yapılır. Binali Yıldırım, geçen seçimlerde belediye başkan adayı olmuştur. İzmir halkı Binali Bey’e görev vermedi. Sonrasında başbakanlık görevi verildi. Bu siyasetin cilvesidir. Binali Yıldırım’ın İzmir’den aday gösterilmesi ve diğer partilerin genel merkez düzeyinde isimleri İzmir’den aday göstermelerinin bizim mücadelemize ve çalışmalarımıza olumsuz bir etkisi olamaz. Onlar da kendi ideolojileri doğrultusunda çalışmalarını yapacak. 24 Haziran günü İzmir halkı, takdirini sandığa yansıtacak" dedi. CHP OYLARI İYİ PARTİ’YE KAYACAĞI İDDİASI İYİ Parti’nin İzmir’de CHP’nin ulusalcı kanadından oy alabileceği yönünde iddiaların da sorulduğu Yücel, "Bu seçimin çok farklı dinamikleri var. Bir İYİ Parti faktörü var. İYİ Parti temel olarak MHP ve merkez sağ geleneğinden oluşan bir siyasi parti. Elbette münferit olarak birtakım seçmen tercihlerinde değişiklikler olabilir, ama CHP seçmeni bilinçlidir. CHP seçmeni partisine sahip çıkar. Bizden İYİ Parti’ye kayma yaşanacağını düşünmüyorum. İttifak meselesi var" diye konuştu. Yücel ayrıca, CHP’nin İzmir'de, geçmişte elde ettiği vekil sayısından daha fazlasını çıkaracağını söyledi. Toplantının ardından adaylar fotoğraf çektirdi, İzmir Marşı’nı söyledi.