(Görüntülü) CHP İl Başkanı Kumbul, HDP iltisaklı adayları savundu

CHP Antalya İl binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Ahmet Kumbul, HDP ile iltisaklı isimlerin belediye meclis üyesi adayı yapılmasıyla ilgili, "HDP'den meclis üyesi adayı yazmadık. Ama iş adamları derneğinden bir isim önerisi gelmiş olabilir. Belediye başkan adaylarımız ve ilçe başkanlarımız sıralamaları belirledi" dedi. Konuyu Millet İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç ile görüştüğünü kaydeden Kumbul, "Bana 'Hepsine güveniyorum. Hiçbir şekilde bir bağlantısı ve bağı yoktur. Ben kefilim' dedi. Bu benim için yeterlidir" diye konuştu.



CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek ve Cavit Arı ile il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Antalya'nın 19 ilçesinin tamamında İYİ Parti ile ittifak yaptıklarını anlatan İl Başkanı Ahmet Kumbul, "Üzerine basarak ifade ediyorum; biz İYİ Parti ile ittifak oluşturduk. Tüm meclislerinde bu kadar uyumlu olan ender illerden birisiyiz" dedi. Sahadaki ilgiden memnun olduklarını belirten Başkan Kumbul, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in 5 metreküpe kadar ücretsiz su vaadini desteklediklerini, neden bu vaadi seçim sürecinde verdiklerini merak ettiğini söyledi.



TARTIŞMALI MECLİS ÜYESİ ADAYLARI



Başkan Ahmet Kumbul, Millet İttifakı'nın Kepez belediye meclis üyesi aday listelerinde ismi geçen Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) üyesi Mustafa İlhan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden BDP Antalya eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'ın yer almasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. CHP ve İYİ Parti'yi değişik çevrelerle ittifak yapıyormuş gibi gösterme çabaları olduğunu anlatan Kumbul, şöyle konuştu:



"Bunun yerel seçim olduğunu unutmadan, genel seçim havasına sokmamak lazım. Şunu özellikle belirttim; biz İYİ Parti ile ittifak halindeyiz. Aynı genel seçimlerde olduğu gibi. HDP'ye yakın dediğiniz arkadaş (Mustafa İlhan), yıllardır bizim partimiz içinde belde başkanlığı yapmış partililerimizin hepsinin tanıdığı Korkutelili Süleyman İlhan'ın kardeşidir. Bugüne kadar HDP'de hiç siyaset yapmamıştır. Daha önceden başka bir partide siyaset yapmış olabilir. Önceden MHP'de siyaset yapmış ama şimdi bizimle olan adaylarımız da var. İYİ Parti'den ittifak nedeniyle gelen adaylarımız var. HDP'den meclis üyesi adayı yazmadık. Ama iş adamları derneğinden bir isim önerisi gelmiş olabilir. 19 ilçemizdeki meclis üyeleri yazılırken il örgütü olarak hiçbir ilçemizin listesine müdahale etmedik. Belediye başkan adaylarımız ve ilçe başkanlarımız sıralamaları belirledi. Genel merkeze kendileri sundular. O arkadaşı (Abdulbaki Karaağaç) tanımıyorum ama kendisi iş adamı. BDP'den istifa etmiş daha sonraki dönemlerde CHP'ye üye olmuş birisidir."



'MURAT DİNÇ, 'BEN KEFİLİM' DEDİ'



İsmi geçen adayların resmi bir engeli olmadığını da kaydeden İl Başkanı Ahmet Kumbul, Abdulbaki Karaağaç'ın iş adamı olduğunu ve üyesi olduğu iş adamları derneği tarafından ilçe başkanlığına önerildiğini anlattı. Eleştirilerin ardından Abdulbaki Karaağaç ve Mustafa İlhan ile görüşmediğini, sadece telefonla Millet İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç ile görüştüğünü ifade eden Kumbul, "Murat Başkanla telefonla görüştüm. 'Listemdeki arkadaşlarımın hepsi sahada çalışıyor. Hepsine güveniyorum. Hiçbir şekilde bir bağlantısı ve bağı yoktur. Ben kefilim' dedi. Bu benim için yeterlidir" diye konuştu.



ÖCALAN SEMPATİZANI İKİ ADAY



CHP'nin Antalya'daki belediye meclisi üyesi adayları açıklandığında, HDP ile iltisaklı isimlere yer verildiği ortaya çıkmıştı. CHP'den Kepez belediye meclisi üyesi adayı gösterilen Abdülbaki Karaağaç, 2012 yılında BDP'nin Antalya İl Başkanı olarak görev yapmış, 15 Şubat 2014'teki bir eylemde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılmasını istemişti. Aday Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç'ın ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listedeki aranan teröristler arasında yer aldığı öğrenilmişti. HDP ile iltisaklı bir diğer isim ise Kepez meclis üyeliği için CHP listesinde 11'inci sıradan aday gösterilen Mustafa İlhan'dı. HDP'nin ittifak kurduğu Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku içinde yer alan Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) üyesi Mustafa İlhan'ın HDP'nin kentte düzenlediği eylemlerde aktif olarak yer aldığı, sosyal medya paylaşımlarında HDP mitinglerine ve Öcalan fotoğraflarına yer verdiği görülmüştü.