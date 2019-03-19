(Görüntülü) CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Mersin'de

MERSİN'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Vahap Seçer'in seçilmesi halinde Mersin'in bölge ve Ortadoğu'nun yıldızı haline geleceğini söyledi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, merkez Mezitli ilçesinde belediye tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında halka hitap etti. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ve diğer ilçe başkan adayları ile birlikte halkı selamlayan Ağbaba, "Eğer Vahap Seçer'i Büyükşehir Belediye Başkanı yaparsanız, eğer 13 ilçede CHP'li adayları seçerseniz, Mersin'i bölgenin ve Ortadoğu'nun yıldızı yapmaya söz veririz. Mersin'de hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, dışlanmadığı, herkesin eşit hizmet aldığı, tekrar Mersin'in ayağa kalktığı bir 5 yılı garanti ederiz. Burada bir aday ilan ettik, ismi Vahap Seçer. Bütün partimiz arkasında. Onun burada aday olması sadece Mersin'de değil, bütün Anadolu'da, Ankara'da, Türkiye'de heyecan yarattı" dedi.



Etkinlikte CHP'nin diğer Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre de yer aldı.

