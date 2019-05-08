(Görüntülü) CHP'den YSK'ya İstanbul'un ilçeleri ve 24 Haziran seçimleri için iptal başvurusu

Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - CHP, 31 Mart'ta İstanbul'un 39 ilçesinde yapılan seçimler ile 24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'ya başvuru dilekçesini verdikten sonra çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Erkek, YSK'nın, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını İstanbul'da sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı iddiasını gerekçe göstererek iptal ettiğini hatırlattı.



'BİR ŞEYLER OLDUYSA 24 HAZİRAN'DA DA OLDU'



Erkek, şöyle konuştu:



"YSK, 'İstanbul'da sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişiler görev yaptı' dedi. Bu görevin seçim sonucunu nasıl etkilediğini hiç araştırmadı. Geçmişte verdiği tüm kararlarına karşı aksi bir karar tesis etti. 298 sayılı kanundaki değişiklikler 13 Mart 2018’de yürürlüğe girdi. Bundan sonra iki seçim yapıldı Türkiye’de. 24 Haziran’da genel seçimler ve 31 Mart yerel seçim. Her iki seçim de aynı yasaya, aynı genelgelere, aynı uygulamalara dayanılarak yapıldı. Eğer siz 'İstanbul’daki yerel seçimlerde organize usulsüzlükler var' diyorsanız, 'sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişiler görev yaptı' diyorsanız, aynı olaylar 24 Haziran’da da gerçekleşti. Bir şeyler olduysa eğer, 24 Haziran’da da oldu. Siz 'Sayın Ekrem İmaoğlu'nun seçimi şaibeli' diyorsanız 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi de şaibelidir. 'İmamoğlu’nun seçimi meşru, yasal değil' diyorsanız, 24 Haziran’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi de meşru değildir, yasal değildir."



Erkek, 24 Haziran'da da on binlerce kamu görevlisi olmayan kişinin sandıklarda görev yaptığına vurgu yaparak, "Siz eğer, 'kamu görevlisi olmayan kişiler görev yaptı' gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ediyorsanız, 24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimini de iptal etmek zorundasınız" diye konuştu.



YSK'NIN ÖNCEKİ KARARLARINI HATIRLATTI



'Tam kanunsuzluk' iddiasında süre şartı aranmadığını belirten Erkek, "14 Nisan 2019 Erzurum Pasinler kararı, 20 Nisan 2019 tarihli Bursa Mustafakemalpaşa ve önceki birçok kararında YSK şöyle diyordu; 'Bir usulsüzlük varsa dahi bu seçimin iptalini mümkün kılmaz. Usulsüzlük yapanlar cezalandırılır. O bizim için ayrı bir konudur. Sandık kurullarının teşkilinde bir sorun varsa, ben seçmenin iradesini sakatlayamam. Sandık başındaki iş ve işlemlerde usulsüzlük olduğu somut delilerle ortaya konulmadıkça seçimi yenilemem' diyordu. Yıllarca verdiği kararlarda iradesini hep seçmenin iradesinden yana koydu. Referandumda gerçekleşen mühürsüz oy kararı, kanunun açık hükmüne rağmen YSK dedi ki; 'Benim için esas olan seçmen iradesidir'. Sandık kurularında görev yapan kişilerin, o sandıktan çıkan sonucu etkilediklerine dair somut bir delil AK Parti’nin itiraz dilekçesinde dahi ortaya konulmadı" açıklamasında bulundu.



'TAM KANUNSUZLUK ORTAYA ÇIKARDINIZ'



İstanbul seçimleri için kısıtlı seçmenler, zihinsel engelliler ve ölü seçmenlerin oy kullandığı iddialarının ileri sürüldüğünü anımsatan CHP'li Erkek, "Eğer İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ediyorsanız, bu kararınızın arkasındaysanız, o zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da mazbatasını iptal etmek zorundasınız. Çünkü bir 'tam kanunsuzluk' ortaya çıkardınız. Bunu biz değil, YSK ortaya çıkardı. Sandık kurullarında görev yapan başkan ve memur üyelerin belirlenmesinde seçmenlerin hiçbir dahli yok, siyasi partilerin dahli yok, adayların da yok. Tamamen YSK’nın denetiminde ve gözetiminde ilçe seçim kurullarında gerçekleştiriliyor bu işlemler" diye konuştu.



Aynı zarftan çıkan sonuçların 39 ilçenin tümünde neden iptal edilmediği sorusunu soran Erkek, "Dert yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. 39 ilçedeki tüm seçimleri de iptal etmek zorundasınız" dedi.



'KESİNLİKLE GÜVENMİYORUZ'



YSK üyelerine güvenip güvenmediği sorulan Erkek, "Kesinlikle güvenemiyoruz artık, kesinlikle de inanmıyoruz. Yargı bağımsızlığının nasıl zedelendiğini artık Türkiye’de herkes görüyor. Bu başvuruyu yaptık şunu söylemek için; 'Eğer verdiğiniz bu kararın arkasındaysanız 24 Haziran seçimlerini de iptal etmek zorundasınız. 24 Haziran’da sandık kurullarında görev yapanları da incelemek zorundasınız. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir. Önemli olan demokrasiye inanmaktır. Bakalım inceleyebilecekler mi? Bakalım cesurca kararlarının arkasında durabilecekler mi?" diye konuştu.