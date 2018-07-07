(Görüntülü) CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut TBMM'de yemin etti
07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Kanser tedavisinde son teknoloji cihazlar...
- 2(Görüntülü) "Bilinçsiz göz makyajı...
- 3Dr. Öğr. Üyesi Özge Seçmeler: Tüketici...
- 4"Bilinçsiz göz makyajı görme kaybına...
- 5Kayseri'de, Yüksek Güvenlikli Adli...
- 6(Görüntülü) Artvin Sağlık Müdürü...
- 7Mimarlar Odası Bursa Şubesi üyeleri için...
- 8Artvin Sağlık Müdürü Akalın’dan...
- 9Prof. Dr. Duygu: Kalp krizi yaz aylarında...
- 10(Görüntülü) NİĞDE DİYALİZ HASTASI...
- 1İAÜ öğrencileri Türkiye’yi uzaya...
- 2“Çocuklarınızla ilişkinizde şefkatli,...
- 3(yeniden)“Siyaset bilimi ve kamu yönetimi...
- 4“Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü'nün...
- 5(Görüntülü) "Üniversite kontenjanları...
- 6"Üniversite kontenjanları 67 bin...
- 7(Görüntülü) Veliler dikkat! Liselerin...
- 8Veliler dikkat! Liselerin puanları yükselebilir
- 9(Görüntülü)Kadir Has Üniversitesi’nde...
- 10Kadir Has Üniversitesi’nde mezuniyet...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA ANKARA - Ankara'da inşaatta çökme;...
- 2Hüsnü Şenlendici'nin Klarnet Kampı...
- 3DHA YURT BÜLTENİ - 12
- 4Ankara'da inşaatta çökme; 3 ölü...
- 5DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan:...
- 6Bitlis'te 2 bin 500 metre yükseklikte...
- 7İsveç'i saf dışı bırakan İngiltere...
- 8DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4
- 98 metrelik su kuyusuna düşen yavru kediyi...
- 10Meclis'te 27'nci dönem milletvekilleri...
- 11Toprak yığının altında kalıp öldü,...
- 12Wushu Sanda/Taolu Şampiyonası, Çankırı'da...
- 13ABD savaş gemisi boğazdan geçti
- 14Lice'de baba ve oğlunun öldürülmesini...
- 15(ÖZEL) ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ
- 16Şampiyonlar Güreş Turnuvası sona erdi
- 17Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclis'ten...
- 18DHA YURT BÜLTENİ- 11
- 19"Pride London" yürüyüşü başladı (2)
- 20Kızının düğünü için hazırlık yaparken,...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:13
|05:32
|13:20
|17:20
|20:47
|22:45