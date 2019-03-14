Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...

(Görüntülü) Cevdet Yılmaz: Siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz. Bu kadar saldırıya rağmen Türkiye ayakta kalabildiyse bunun temelinde güçlü siyasi istikrar...

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz. Bu kadar saldırıya rağmen Türkiye ayakta kalabildiyse bunun temelinde güçlü siyasi istikrar vardır" dedi. Mersin'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, merkez Çiftlikköy Mahallesi'ndeki düğün salonunda, kent sakinleriyle buluştu. Yerel seçimin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "31 Mart seçimleri sonrasında hükümetimiz; demokrasi konusunda, ekonomide, dış alanda ve birçok konuda çok daha rahat bir ortamda reformlar yapacak, atılımlar yapacak. Bunu Türkiye'yi sevmeyen, hükümetimizi beğenmeyen güçler de biliyorlar. Onlar da 31 Mart'ta bizi zayıflatarak, bu yeni fırsat penceresinin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. 31 Mart'ta istikrarımızın bozulmasına müsaade etmememiz lazım" diye konuştu. Siyasi istikrarın, ekonomik istikrarın temeli olduğunu kaydeden AK Parti'li Yılmaz, "Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz. Bu kadar saldırıya rağmen Türkiye ayakta kalabildiyse kendini koruyabildiyse bunun temelinde güçlü liderlik vardır, siyasi istikrar vardır. Türkiye'ye yapılan saldırıların benzeri bir başka ülkeye yapılsaydı bugün belki öyle bir ülkeden bahsedemezdik. Büyük saldırılarla karşı karşıya kaldık. Gezi hadiselerinden 17- 25 Aralık'a, 15 Temmuz'a varıncaya kadar. Çok şükür, başımızda güçlü bir lider var. İstikrarlı bir yönetimimiz var ve böylece bu saldırıları bertaraf ettik, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328