(Görüntülü) Çeşme'de CHP'den bandolu seçim çalışması

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı üyeleri, 24 Haziran seçimleri için bandolu seçim çalışması yaptı. CHP'liler, sokak ve caddelerde karşılaştıkları vatandaştan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve partileri için oy istedi. CHP İlçe Başkanlığı üyeleri, Çeşme merkezi ile Dalyan, Çiftlik, Ildır, Germiyan ve Reisdere mahallelerinde Çamdibi Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde seçim çalışması yaptı. CHP'liler, milletvekili adayları ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adına halktan oy istedi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı çalışmada CHP'liler, partinin seçim bildirgesinde yer alan 'Hak, Hukuk, Adalet', 'Eğitim', 'Ekonomi', 'Toplumsal Barış' ve 'Dış Politika' konuları hakkında bilgi verdi. CHP'liler ayrıca ön tarafında 'Sıkıldık tamam', arka kısmında ise 'Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce' yazan kırmızı tişörtler de giydi. Bandolu seçim çalışması, mahallelerde ilgi çekti. CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, seçimlere çok kısa bir süre kaldığına vurgu yaparak, "Yıllardır Türkiye'yi tek başına yöneten bu iktidarın gitme zamanı geldi. Millet iradesini tek kişiye teslim etmek, yüz yıllık cumhuriyet rejimini bir dikta yönetimine dönüştürmek istiyorlar ama bunu başaramayacaklar. Bu halk yapılanları unutmaz. İnsanlar kelime oyunlarına pabuç bırakmayacak, sandıkta bu iktidara gereken cevabı verecektir" dedi.