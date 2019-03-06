(Görüntülü) Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)

'TÜRKİYE ÇIKARINA GÖRE HAREKET ETMEK DURUMUNDADIR' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir programı kapsamında, merkez Aletıeylül ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, diğer ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını, bazılarıyla sıkıntılar yaşanabileceğini belirtti. Türkiye'nin artık kendi kararlarını aldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Türkiye'nin çıkarları neyse o çıkarına göre hareket etmek durumundadır ve ihtiyacı neyse onu karşılamak için gerekli adımları atmak durumundadır. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldık. Yani hava sahamızı, Türkiye'ye yönelik tehditlerden korumak için S-400 savunma sistemini aldık. Sözleşmeyi yaptık. Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz, nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz?" diye konuştu. 'DİĞER NATO ÜYELERİNE BAKACAKSIN' Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hepimiz NATO'nun müttefiki isek ve de dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa, o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa, sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO müttefiki olmayan bir ülkeden almasına da karışmayacaksın. Eğer 'NATO müttefikleri NATO üyelerinin dışından ürün alamaz' dersen, bir, şu anda S-300'leri ülkesinde bulunduran diğer NATO üyesi ülkelere bakacaksın, onlarda niye var? İkincisi bunun esasen çerçevesini de NATO Genel Sekreteri belirlemiştir. NATO müttefikleri içinde dayanışma olmalı ama her ülke bağımsız bir ülke devlettir, dolayısıyla savunma sistemi dahil, alım sisteminde bağımsız hareket edebilir. Hem satmayacaksın hem de 'Başka yerden alamazsın' demek olmaz. Bizim ihtiyacımız varsa alırız." S-400'ler konusunda ABD yönetiminden farklı sesler geldiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız yer yer bunları paylaşıyor. Ama bazen Pentegon'dan bazen başka yerlerden farklı farklı sesler geliyor. Burada bizi bağlayan ABD Devlet Başkanı Trump'ın söyledikleridir. Nasıl Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri bağlayıcıysa Amerika'da da Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump'tır. Trump ne dediyse bizi o ilgilendirir. Bu konuda da Trump'ın söyledikleri ortadadır" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının ardından partisinin Altıeylül seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Doruk, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile partililer katıldı. Çavuşoğlu açılış sonrası kentten ayrıldı. Devrim DERİN/BALIKESİR, ()