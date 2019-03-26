(Görüntülü) Çavuşoğlu: Bazı Arap ülkeleri, İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğuna yönelik belge imzaladığını belirterek, "Suriye, Arap Ligi'nin üyesi. Bölgedeki Arap ülkelerinden ses çıktı mı? İlk tepkiyi Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor; ama bazı Arap ülkeleri, İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Aksu'da, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi ilçe sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti'nin Aksu adayı Halil Şahin'e destek isteyen Bakan Çavuşoğlu, ilçenin Şahin ile devam etmesi durumunda hamle dönemine geçeceğini söyledi. Aksu için kanun değişiklikleri yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, çiftçiler üzerinden siyasi rant elde etmek isteyenler olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Bizim adaylar dışındakilerin hepsi genel şeyler söylüyor, hepsi benden daha iyi dış politika biliyor, ahkam kesiyor. Yerelde aday olan kişinin o şehirle ilgili düşüncelerini halkla paylaşması gerekiyor. Sen ne yapacaksın, onu konuş. Adaysan proje ve düşüncen olacak. Bunlar için kolay; çünkü hiçbir şey yapmıyorlar" diye konuştu. İlerleyen süreçte iki farklı taraftan Antalya'ya hızlı tren geleceğini belirten Çavuşoğlu, "Konya ve Burdur- Isparta üzerinden gelecek hızlı tren hatları Aksu'da buluşacak. Özellikle Konya tarafından gelecek hızlı trenle ilgili çiftçilerin zarar görmemesi için gerekli güzergah değişikliklerini yaptık. Hassasiyet gösteriyoruz. 3 Nisan'da hükümet konağının ihalesini yapacağız. 300 yataklı hastane yapıyoruz. Okullar bölgesinde kapalı spor salonu yapacağız" dedi. 'HDP YÜZDE 100 PKK GÜDÜMÜNDE' Ülkede beka problemi olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, 'Beka sorunu yok' diyenlerin, teröristlerin güdümünde ve teröristlerle ittifak içinde olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "HDP yüzde 100 PKK'nın güdümünde. Böyle bir partiyle siz nasıl ittifak kurduğunuzu söyleyin. Bu partileri kucak kucağa olmaya iten sebep nedir, bilmek istiyoruz. Avrupa'da marjinal partiler, PKK'yı terör listesinden çıkarmak için çabalıyor" diye konuştu. ARAP ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ ABD'nin, Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğuna yönelik belge imzaladığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Suriye de Arap Ligi'nin üyesi. Bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor; ama bazı Arap ülkeleri, İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor. Bunlar mı ümmetin davasına sahip çıkacak, kutsal davalara bunlar sahip çıkabilir mi? Ben Ürdün'ü falan kastetmiyorum, Katar'ı da kastetmiyorum. Benim kastettiğim ülkeler, Kudüs'ün işgali karşısında ABD'ye ses çıkarmayan, Kudüs'ün hamisi Ürdün ve Filistin'e 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın, biz ABD'ye ve İsrail'e karşı direnemiyoruz' diyen Arap ülkelerine. Bunu söylemek hakkım. Kimse sahip çıkmazsa bile Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, Devlet Bahçeli ve arkadaşları sesini çıkaracaktır" dedi.