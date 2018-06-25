(Görüntülü) Çavuşoğlu, ABD'den gelen Müslüman kanat önderlerine hitap etti (7)
25 Haziran 2018 Pazartesi 15:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Anne Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu...
- 2'Cinsellik sonradan öğrenilir'
- 3Lösemi hastası Ece ilacını bekliyor
- 4(Görüntülü) 8 yaşındaki Betim tedavi...
- 5"'Kalp Check-Up’ı hayat kurtarıyor"
- 68 yaşındaki Betim tedavi için Makedonya'dan...
- 7Aileler, sorularına ebeveyn okulunda cevap...
- 8(Görüntülü) Kağıthane'de 530...
- 9Genç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyor
- 10Kağıthane'de 530 çocuk sünnet ettirildi
- 1"YKS'de başarılı olmak için...
- 2İESU’nun mezuniyet heyecanı
- 3(Görüntülü) İGÜ, yabancı bilim insanlarını...
- 4İGÜ, yabancı bilim insanlarını uluslararası...
- 5(Görüntülü) İstanbul Rumeli Üniversitesi...
- 6İstanbul Rumeli Üniversitesi ilk mezunlarını...
- 72 bin 800 yeni mezundan fener alaylı veda
- 8Bakırköy Belediyesi'nden çocuklara...
- 9Arkadaşlıklarını çizen minik ressamlar...
- 10(Görüntülü) AÖF'de mezuniyet sevinci,...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) O taksinin şoförü meslekten...
- 2Prof. Dr. Sudi Apak: Seçmen liderlere oy...
- 3Darüşşafaka'dan iki transfer
- 4O taksinin şoförü meslekten men edildi
- 5Dolandırılmaktan son anda kurtuldu
- 6(Görüntülü) Suudi iş insanının 50...
- 7Arı sokan yaşlı kadın öldü
- 8(Görüntülü) Aynı anda yola girmeye...
- 9Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna...
- 10Aydın'da seçimin kazananı AK Parti...
- 11Avrupa Konseyi teknolojili altyapısını...
- 12DHA YURT BÜLTENİ 5
- 13Abdullah Gül'den Erdoğan'a tebrik...
- 14ABDULLAH GÜL'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK...
- 15ABDULLAH GÜL'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK...
- 16Trakya'da düşen CHP ve MHP oyları...
- 17 O TAKSİNİN ŞOFÖRÜ MESLEKTEN MEN EDİLDİ
- 18Sel köprüleri yıktı, ekili arazilere...
- 19Suudi iş insanının 50 milyon dolarlık...
- 20Karabük’te oy kullanmaya gelince yakalanan...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:04
|05:26
|13:18
|17:19
|20:48
|22:50