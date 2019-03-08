(Görüntülü) Çamlıca Camii’inde ilk cuma namazı kılındı

Çamlıca Camii’nde bugün ilk cuma namazı kılındı. Cuma namazını kılmak için camiye çok sayıda vatandaş akın etti. Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Ben sayın cumhurbaşkanımızın şahsında tüm emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun diyorum. Böylece devasa ve kalıcı bir eser meydana geldi” dedi.





İlk cuma namazında İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren Çamlıca Camii’ne birçok ilçeden gelen vatandaşlar cuma namazını kıldı. Halı serili alanda 25 bin olmak üzere toplam 63 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. İlk cuma namazının kılındığı Çamlıca Camii’ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katılarak cuma namazlarını kıldılar.





“KALICI BİR ESER MEYDANA GELDİ”





AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak cami çıkışında yaptığı değerlendirmede, “Bugün burada çok duygulandık. Büyük bir kalabalıkla beraber burada ilk cuma namazını eda etmiş olduk. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında tüm emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun diyorum. Böylece devasa ve kalıcı bir eser meydana geldi. İnşallah uzun yıllar hizmet verecek olan bu camimizde Müslüman kardeşlerimiz ibadetlerini yerine getirecek. Birçok değişik organizasyonlarında burada yapılabileceği bir külliye inşa edildi” diye konuştu.





“BURANIN BİR ÖZLEMİ VARDI”





Şenocak, “Kalabalığa bakıyoruz, buraya değişik ilçelerden birçok insanımız geliyor. Buranın bir özlemi vardı. Uzun yıllardır inşaatı devam eden bir yer olduğu için ilk cumanında kılınmasıyla da çok büyük bir kalabalık yer aldı. İnşallah hayırlı uğurlu olur” ifadelerini kullandı.