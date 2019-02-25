Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...

(Görüntülü) Burhanettin Kocamaz, DP'den de aday olamıyor (3)

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN İl Seçim Kurulu tarafından İYİ Parti'den adaylık başvurusu geç yapıldığı gerekçesiyle kabul edilmeyince Demokrat Parti'nin (DP) adayı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin...

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN İl Seçim Kurulu tarafından İYİ Parti'den adaylık başvurusu geç yapıldığı gerekçesiyle kabul edilmeyince Demokrat Parti'nin (DP) adayı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı, yine kabul edilmedi. Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son karar, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) verilecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için adayı Burhanettin Kocamaz, evrakı İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat 17.00'den 25 dakika sonra verilince aday olamadı. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu DP tarafından Pınar İvenç'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı çekilirken, Burhanettin Kocamaz aday gösterildi. Bazı kişiler ise Kocamaz'ın adaylığına itiraz etti. Mersin Seçim Kurulu, bu sabah, yapılan 5 ayrı itirazı değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonucu itiraz haklı bulunarak, Kocamaz'ın aday olamayacağı kararlaştırıldı. Burhanettin Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son karar, YSK'da verilecek. Öte yandan Mersin İl Seçim Kurulu'nun bu kararı üzerine, adliye önünde bekleyen partililer, gelişmelere tepki gösterdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328