(Görüntülü) Buldan: Bu coğrafyaya barış HDP ile gelecek
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, siyasetin dışına atılmaya çalışıldıklarını ancak her şeye rağmen coğrafyaya barışın HDP ile geleceğine inandıklarını söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gazikent Mahallesi'ndeki...
12 Haziran 2018 Salı 16:19
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, siyasetin dışına atılmaya çalışıldıklarını ancak her şeye rağmen coğrafyaya barışın HDP ile geleceğine inandıklarını söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gazikent Mahallesi'ndeki DBP Şehitkamil İlçe binası önünde, Milletvekili Mahmut Toğrul, milletvekili adayları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada toplanan kalabalığa konuşan ve 24 Haziran'da herkesin kaderini belirleyecek bir seçim yapılacağını söyleyen Buldan şöyle dedi: "Bizi siyasetin dışına atmaya çalıştılar. Ancak biz her şeye rağmen bu coğrafyada barışın, demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüğün ancak ve ancak Halkların Demokratik Partisi'yle geleceğine yönelik inancımızı hiç yitirmedik. Bunun için 24 Haziran seçimlerine bu anlayışla yaklaşıyoruz. 24 Haziran tarihi herkesin kaderini belirleyecek bir seçim tarihidir. Bunun için herkes kararını iyi vermelidir ve oyunu kullanırken mutlaka vicdanının sesini dinlemelidir."
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.