(Görüntülü) Bozdağ: Yunanistan'ın tutumunu not ettik

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın FETÖ'cü askerleri serbest bırakıp, korumaya almasıyla ilgili, "Yunanistan'ın da başka bir ülkenin kendi egemenlik alanı içerisinde, dilediği gibi tavır koyma hakkı olabilir. Amam bizim terörle mücadelemizi engellemez bu. Terörle mücadelemize devam edeceğiz. Yunanistan’ın bu tutumunu da Türkiye olarak not ettik" dedi. Memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bir dizi ziyarette bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, Yunanistan’ın darbecileri 90 kişi ile korumaya alması ve Türkiye’yi NATO’ya şikayet etmesi konusunda şunları söyledi: "Komşuluk hukukuna, aramızdaki uluslararası hukuka aykırı bu davranışlardan, fevkalade rahatsızız. Türkiye, Yunanistan’ın yaptığı işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir. Bizim bunları not ettiğimizi, Yunanistan’ın da bilmesinde yarar vardır. Bu konunun NATO ile bir alakası yok. Başka yerlerle de alakası yok. İki ülke arasındaki bir konuda başkalarının müdahil olmasına imkan veren bir hukuki yol da, benim bildiğim kadar yok. Bu iki ülke arasında bir konu. Yunanistan adli makamları zaten kararını verdi. Ama Türkiye, terörle mücadelesinden, Türkiye’nin aleyhine Yunanistan adli makamları karar aldı diye vazgeçecek değildir. FETÖ’cü teröristlerle de mücadele etmekten vazgeçecek değildir. Biz, FETÖ terör örgütü ve bunların teröristleriyle, yurt içi ve yurt dışında, etkin ve kararlı mücadelemize devam edeceğiz. Buna Yunanistan’ın da başka bir ülkenin kendi egemenlik alanı içerisinde, dilediği gibi tavır koyma hakkı olabilir. Amam bizim terörle mücadelemizi engellemez bu. Terörle mücadelemize devam edeceğiz. Yunanistan’ın bu tutumunu da Türkiye olarak not ettik." MÜSLÜMANLARI PROVOKE ETMEK İSTİYORLAR Hollanda'da ırkçı bir örgütün, cami önünde domuz eti pişirme eylemine izin veren Hollanda hükümetini yasaları gereği göreve davet eden Bozdağ, "Hollanda’daki Türk toplumunu, Müslümanları, provoke etmek isteyen bir aşırı grubun olduğu çok açık. Müslümanların bu konudaki tutumu, bu konuya bakışı çok nettir. Böyle bir noktada, getirip tam onların kapısının önünde, mangal partisi yapmak çok açık bir şekilde, Türk toplumunu da, Müslümanları da provoke etmektir. Tabi, bu aşırı örgüt bunu yapıyor. Ama burada düşündürücü olan Hollanda hükümetinin, bu aşırıcıların yaptığı, bu düşmanlığa, bu provokasyona izin vererek destek olmasıdır. Toplumsal barış, ülke içerisinde, huzur ve güveni korumak, evvela hükümetin görevidir. Bunu bozmak isteyenlere karşı hükümet, tavır geliştirmek ve onları engellemekle mükelleftir. Bildiğim kadarıyla Hollanda hükümetinin de anayasa ve yasaları gereği, bu görevi vardır. Ama maalesef, hükümet bu görevini tam yerine getirmemiştir. Aksine, aşırıcıların provokasyonuna izin vermiştir. Buradan Hollanda hükümetini Türk toplumunu korumaya, onlara karşı suç işleme eğiliminde olanları engellemeye davet ediyorum." TERÖRLE MÜCADALE EDİYORUZ CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Kandil’e yönelik başlatılan operasyonu 'seçim yatırımı' olarak değerlendirmesine de cevap veren Bozdağ, şunları ifade etti: "Terör örgütleri nerede olursa olsun, teröristler nerede olursa olsun, Türkiye için hedef ve tehdittir. Türkiye terör örgütlerini, teröristleri inlerinde imha etme politikasını kararlı bir şekilde sürdürecektir. Yurt içinde, yurt dışında, nerede olursa olsun onları bulduğunda etkisiz hale getirmek için bizim güvenlik güçlerimiz, bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktadır. Bundan sonra da kullanacaktır. Irak’ın kuzeyinde terör örgütünü etkisiz hale getirmek, sınırımızın dışından, içine yönelen terör tehdidini sınır dışında karşılama, terörle mücadelemiz bakımından son derece önemlidir. Kandil'den terör örgütünün yönetildiğini hepimiz biliyoruz. Oradan Türkiye’ye terörist sokulduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman bizim oralara karşı tedbir almamızda doğal hakkımızdır. Biz bunu yapıyoruz. Uluslararası hukukta Türkiye’nin bu anlamdaki adımlarını atmasına hak vermektedir. Bizim burada şaşırdığımız şey şu: Biz terörle mücadele ediyoruz, biz 'Zeytin Dalı Harekâtı' diyoruz, CHP'den ses geliyor. 'Afrin’e gireceğiz temizleyeceğiz' diyoruz, 'Aman girmeyin' diye CHP’den ses geliyor. 'Fırat Kalkanı Harekatı' diyoruz. 'Aman yapmayın' diye ses gene CHP'den geliyor. İşte kandil ve PKK ile mücadele ediyoruz. 'Operasyon' diyoruz. Ses yine CHP'den geliyor. Bizim şaşırdığımız bu. Biz terörle mücadele ediyoruz, ama bu mücadele sırasında ses CHP'den geliyor. Neden CHP terörle mücadeleden rahatsız oluyor. Kabul edilebilir bir şey değildir."