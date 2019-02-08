(Görüntülü) Bozbey: İnegöl de gülümseyecek

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,() CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey İnegöllülerle buluştu. Atatürk Bulvarı'ndaki esnafı ziyaret ederek destek isteyen Bozbey, Nilüfer nasıl gülümsüyorsa, İnegöl de gülümseyecek dedi. İnegöl'e gelen CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, CHP ve İYİ parti ilçe yönetimlerini ziyaret etti. Başkan Adayları Bozbey ve Özdemir, esnafı tek tek gezerek destek istediler. İYİ Parti ziyaretinde konuşan CHP İlçe Başkanı Necmi Demir; Yüzlerimizi güldürecek olan iki adayımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mustafa Bozbey ve Hakan Özdemir ile birlikteyiz. İnşallah bu yolculukta başarılı olacağımıza inanıyorum dedi. İYİ Parti İlçe Başkanı Eray Soral da Birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart?ta hem İnegöl'ün hem de Bursa'nın yüzü gülecek. Birlikte çalışacağız, 31 Mart akşamı da iki başkanımızı kutlayacağız inşallah dedi. BİSİKLET YOLLARI CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey ise ?Kol kola omuz omuza verecek bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk hayırlı olsun. İnşallah İnegöl?e çok büyük işler yapacağız. İnegöllüler hem bizleri hem de Hakan kardeşimi destekleyerek yıllardır yapılamayan, söylemde kalan bir çok hizmeti yapacağız. Bir çok konuyu birlikte çözerek; İnegöllüleri de gülümsetmek için yola çıktık. Tüm İnegöllülere sevgi saygılarımı gönderiyorum. 20 yıllık bir tecrübeye sahibiz. O kenti örnek ve lider yaptık. Niçin İnegöl?de lider ve örnek olmasın. Tarihi, sanayisi var. Mobilya sanayisinde öncü... Tarımı var. Ama gel gelelim markalaşamamış bir ilçemiz. Biz marka bir kent olma noktasında çalışacağız. İnsani gelişmede Nilüfer 5. sırada. Niçin İnegöl de ilk 5'te yer almasın İnegöl özel bir yer. İnegöl?ün turizm potansiyeli de var. Bunu biz yapacağız. İnegöl kıymetli ve özel bir yerdir. Hakan kardeşimizle hak ettiği değeri ortaya koyarak birlikte gülümseteceğiz. Sizinle burada olduğum için son derece mutluyum. İnegöl?de de çok şey değişecek. İnegöl?de yıllardır bisiklet kullanımı vardır. Biz Nilüfer?de 170 km bisiklet yolu yaptık. İnegöl?de kaç km bisiklet yolu var? İnegöl?de Hakan Özdemir?e Büyükşehir?de Mustafa Bozbey?e sahip çıkacaksınız. Genç kardeşimiz heyecanlı, bizde de tecrübe var. Birlikte yol alacağız. Bu kentin layık olduğu seviyeye gelmesi bizim boynumuzun borcu. İnegöl?de hava kirliliği sorunu da var. Onu da çözeceğiz. İnegöllü de temiz hava soluyacak. Sanayiciye destek vereceğiz. Fuar alanı için bir çalışma başlatılmış ama yarım kalmış. Biz onu tamamlayacağız. Burada sadece mobilya değil tarım fuarı da yapılıyor. Kırsalda da tarımı destekleyeceğiz. Onların da mutlu huzurlu olmasını sağlayacağız. Biz bunları Nilüfer?de yaptık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Allah utandırmasın. 31 Mart?a kadar bir süremiz var. Kapı kapı dolaşacağız. Projelerimizi insan odaklı hazırlayacağız. İnsanları huzurlu ve mutlu olmasını sağlayacağız. Bunu yapacak tecrübemiz var. Projelerimizi 4 Mart?tan itibaren net olarak ortaya koyacağız. Siz bu projelerimizi takip edeceksiniz. Nilüfer nasıl gülümsüyorsa, İnegöl de gülümseyecek. ANKETLERLE İYİYİZ Anketlerde İnegöl?de de olduklarını ifade eden Bozbey, ?Bursa?nın genelinde de iyiyiz. İlçelerin tamamında da iyiyiz. Daha iyi olacağız. Daha iyi olmaz zorundayız? İfadelerini kullandı. İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir ise ?Bugün Mustafa Bozbey başkanımızı İnegöl?e davet ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Köyümüzden mahallemizden Hayriye?den başlıyoruz. Ardından diğer köylerimizi de ziyaret edeceğiz. Projelerimizi 10 gün içinde açıklayacağız. İnşallah Bursa ve İnegölümüzü Nilüfer gibi yapacağız. Biz hazırız. Siz de hazır mısınız?? diye konuştu.