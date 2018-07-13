ANKARA () - CUMHURBAŞKANLIĞI Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
(Görüntülü) Beştepe'de yeni kabinenin ilk toplantısı (3)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANLIĞI Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
13 Temmuz 2018 Cuma 16:56
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