ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık etti.
(Görüntülü) Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık etti.
31 Temmuz 2018 Salı 16:09
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