(Görüntülü) Bekir Bozdağ: Bir kara propaganda yürüyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kırıkkale'de yaptığı konuşmada, "Şimdi Cumhurbaşkanlığında ayrı bir oy, parlamento üyeliğinde ayrı bir oy türküsü çağıranlar bilesiniz ki güçlü bir Türkiye istemeyenlerdir. Çünkü onlar şunu görüyorlar; seçimde ilk turda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını gördükleri için 'hiç olmazsa onun Cumhurbaşkanlığını engelleyemiyoruz ama parlamentoda salt çoğunluğu elde etmesini engel olabiliriz'. Bu hesaplar bir kara propagandadır, yürüyor" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'dan kara yolu ile Kırıkkale'ye geldi. Bozdağ, kentte ilk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret edip açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerin önemine değinerek, "Bizim siyasi tarihimiz bakımızdan tarihi öneme sahip bir milattır, bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.



'BEYLER SİSTEM DEĞİŞTİ, GERİYE GİDİŞİN İMKANI YOK'



Konuşmasında muhalefeti eleştiren Bozdağ, "Tabii muhalefet partilileri sistem değiştiği halde sistem değişmemiş gibi politikalar üretmeye devam ediyor. Yani deve kuşu gibi kafalarını kuma gömüyorlar ama bütün vücut ortada. Ayın 24'ünde seçilecek Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi parlamenter sistemi ilkelerine göre değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilkelerine göre yönetecek. Ama bunlar hiçbir şey değişmemiş gibi devam ediyorlar, 'Biz gelince sistemi değiştireceğiz, eskiye döneceğiz' diyorlar. Ben buradan Kırıkkale'den sesleniyorum; Beyler sistem değişti artık geriye gidişin imkanı yoktur. Türkiye'nin eski haline dönmesini Türk halkından kimse beklememelidir. Bizim karşımızdaki ittifak geriye dönüşü vadediyor, eski Türkiye'yi vadediyor, krizleri, kaosları, koalisyonlar vadediyor ve Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak istiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı ise biz Türkiye'ye geleceği, ileriyi vadediyoruz" diye konuştu.



Diğer Cumhurbaşkanı adayları ile muhalefetin seçim vaatlerini de eleştiren Bozdağ, "Siz de takip ediyorsunuz, biz de takip diyoruz. Biz 16 yılda yaptıklarımızı teminat göstererek, yetki verildiğinde önümüzdeki 5 yılda neler yapacağımızı anlattık. Ama bunlar ne yapıyor? Bunların millete bir vaadi yok. Takip ettiniz. CHP diyor ki, 'Ben gelirsem yerli otomobil duracak, Kanal İstanbul duracak'. Şimdi bilge adam diye geçinen diyor ki, 'Ben geldiğim zaman, yüksek hızlı tren göçü hızlandırıyor, bu yatırım değil'. Öbürü 'Şehir hastaneleri israftır' diyor. Ben söylüyorum, 'Şehir hastaneleri israf mı değerli kardeşim?' Bizim yaptığımız devasa projeler ne varsa, bunlar durdurmak istiyor" dedi.



'MAZOT' TEPKİSİ



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 'mazot'la ilgili vaatleri nedeniyle tepki gösteren Bozdağ, şöyle konuştu:



"Biz diyoruz ki 'Çiftçimizin kullandığı mazotun yarısı sizden, yarısı bizden'. Uygulamayı başlatmışız 1 Ocak 2018'den itibaren. Bunun anlamı şu: Biz çiftçimizin tükettiği mazotun yarısının bedelini, mazot desteği olarak ertesi sene ödeme kararı aldık, bunu uygulamaya koyduk. Biz açıkladık. Şimdi Sayın İnce çıktı, 'Bunlar milleti aldatıyor' dedi, gitti pompaya bir mazot aldı sonra ödeme yaptı, 'İşte pompa fiyatı bu' dedi. Çarpıtıyor. Neden? Çünkü biz 'Pompada indirim yaptık' demedik. Biz 'Destek olarak tüketilen mazotun yarısını karşılayacağız' dedik. Ama o gitti milleti aldatmak için bunu yaptı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına talip olan biri yapılan desteğin ne anlama geldiğini bilmiyorsa yanında bir danışmanı ona sorar, ona göre karar verir. Milletin gözünün içine baka baka hem yalan söyleyip hem çarpıtma yaparsa böyle biri Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına layık olabilir mi?"



'BİR KARA PROPAGANDA YÜRÜYOR'



"Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" diye sözlerini sürdüren Bozdağ, "Eğer güçlü Türkiye istiyorsak, güçlü bir hükümetimizin olması, güçlü hükümet de güçlü Meclis'le beraber olması şarttır. Eğer Meclis güçlü, hükümet güçlü olmazsa Türkiye de güçlü olamaz. Şimdi Cumhurbaşkanlığında ayrı bir oy, parlamento üyeliğinde ayrı bir oy türküsü çağıranlar bilesiniz ki güçlü bir Türkiye istemeyenlerdir. Çünkü onlar şunu görüyorlar; seçimde ilk turda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını gördükleri için 'Hiç olmazsa onun Cumhurbaşkanlığını engelleyemiyoruz ama parlamentoda salt çoğunluğu elde etmesini engel olabiliriz'. Bu hesapla bir kara propagandadır yürüyor. Onun için diyorum ki, biri gelip size derse ki, 'Bak ben de Tayyip Erdoğan sevdalısıyım ona vereceğim ama parlamentoda başka yere gideceğim' diyorsa, bilin ki o Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar zerre bir sevgi saygı beslememiştir, oy da vermemiştir" dedi.



Bozdağ ayrıca, HDP'nin Millet İttifakı'nın dışında gibi gözüktüğünü ancak bu partinin de diğer partilerle müttefik olduğunu söyledi.



