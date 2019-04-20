(Görüntülü) BBP lideri Destici nikah şahidi oldu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya İl Başkanı Osman Seçgin’in kızının düğün törenine katıldı. Destici, Merve ve Mustafa Çoban çiftinin nikah şahitliğini yaptı.
BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da, partisinin il Başkanı Osman Seçgin’in kızı Merve’nin düğün törenine katıldı. Düğün salonunda düzenlenen törenle evlenen Merve ve Mustafa Çoban çiftinin nikah şahitliğini yapan Mustafa Destici, genç çifte mutluluklar diledi.
Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya İl Başkanı Osman Seçgin’in kızının düğün törenine katıldı. Destici, Merve ve Mustafa Çoban çiftinin nikah şahitliğini yaptı.