(Görüntülü) BBP Genel Başkanı Destici’den sükunet çağrısı

ANKARA ()Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bütün siyasetçileri, bölücü terör örgütünü, sözcülerini ve siyasi uzantılarını meşrulaştıracak söz ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Destici, “Bu kötülüğü Türk milletine oy için, çıkar için yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.Destici, seçim sürecindeki provakatif saldırılar karşısında sükunet ve sabrın korunması uyasırısında da bulundu.Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde bugün bayramlaşma töreni yapıldı.Partinin genel başkanı Mustafa Destici, bayramlaşma sonrası yaptığı açıklamada, teröre karşı topyekün mücadelenin sonuç vermeye başladığını söyledi. Destici, “Hain PKK terör örgütünün ve onun her türlü uzantısının son çırpınışları olduğunu görüyoruz” dedi. Mustafa Destici şöyle konuştu:



“Afrin’e nasıl ayyıldızlı al bayrağımız dikilmişse, en kısa zamanda Kandil’de de ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanmaya başlayacak. Tabi bu konuda da bir olmamız lazım, yani hem duygularımız hem yüreğimiz bir olacak, hem davranışlarımız hem de sözlerimiz bir olacak. Bütün siyasetçilerimiz, Cumhurbaşkanı adayları, parti genel başkanları, milletvekili adayları PKK’yı ya da onun sözcülerini, siyasi uzantılarını meşrulaştıracak, onları cesaretlendirecek söz ve eylemlerden geri durmalıdırlar. PKK neyse HDP odur, HDP neyse DBP odur. PKK neyse YPG, PYD odur. Abdullah Öcalan neyse Selahattin Demirtaş odur. Salih Müslim neyse Pervin Buldan odur. Ben bunları çok açık net bir şekilde ifade ediyorum. Onun için Selahattin Demirtaş’ın ayağına giden siyasetçiler ya da onun serbest bırakılmasını dile getirenler, Abdullah Öcalan’ın ayağına gitmiş gibidir ya da onun serbest bırakılmasını istemiş gibidir. Girsinler Selahattin Demirtaş’ın geçmişte Abdullah Öcalan’la ilgili PKK’yla ilgili sözlerini bir okusunlar, bir dinlesinler. Benim şimdi burada ağzıma alamayacağım sözleri bebek katili Apo için sarf ettiğini görsünler. Türkiye Cumhuriyeti devletinin içerisinde Kürdistan özlemlerini bir dinlesinler. Kimin ayağına gidiyorlar, kim için özgürlük istiyorlar bunlar farkındalar mı acaba? Böyle gaflet olmaz.. En hafifi de bunu söylüyorum Böyle gaflet olmaz. Bu gafletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk milletine ağır bedelleri oluyor.”Destici, terörle mücadelede ortak tavır ve dayanışmanın önemine de dikkati çekerek şunları söyledi:



“Bu kötülüğü Türk milletine oy için, çıkar için yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Tam tersine bizim burada hep birlikte bir ağız birliği yapmamız lazım ve teröre karşı ortak bir mücadele eylem planı içerisinde olmamız lazım. Sözle de, davranışla da ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonları desteklemekle de. Hep birlikte olmamız lazım.”



Suruç’taki saldırının ardında kim varsa ortaya çıkarılması ve hak ettiği cezayı alması gerektiğini belirten Mustafa Destici, “Kardeşliğimize gölge düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur, herkesi sükunetli, sabırlı davranmaya ve provokasyonlara asla ve kat’a gelmemeye davet ediyorum” dedi.