(Görüntülü) Başkan Uysal’dan yaşlılar haftasında huzur evi ziyareti

İstanbul,() - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal Güzelce Mahallesi’nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Programda Büyükçekmece’ye dair projelerini anlatan Uysal, vatandaşların sorunlarını dinledi. Başkan Uysal öğleden sonra da huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Güzelce sakinlerine yönelik düzenlenen kahvaltıda konuşan Uysal, Büyükçekmece’de hizmet eksikliği olduğuna dikkat çekti. Büyükçekmece’nin en önemli sorunlarından biri olan ulaşım konusundaki problemlerin çözüleceğini ifade eden Uysal, "Büyükçekmece’yi 30 yıl önceki gibi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız. Burası İstanbul’un coğrafi olarak en güzel ilçesiyse, şehir olarak da, vatandaşın belediye hizmetlerini alması olarak da en güzel, en konforlu, en rahat ilçesi yapacağız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak burada 31 Mart’ta vatandaşımız bize güvenip o sorumluluğu verir. En son kararı vatandaş verecek. Hepimiz saygı duyacağız" diye konuştu. Uysal, buradaki programının ardından eşi Hatice Uysal ile birlikte ‘Yaşlılar Haftası’ kapsamında Büyükçekmece’de özel bir huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Burada kalanlarla tek tek ilgilenip sohbet eden Uysal yaşlılara yönelik hizmetlerinin devam edeceğini söyledi. Huzurevi yöneticilerinden de bilgi alan Uysal, vaatleri arasında yer alan yaşlı bakım evlerinin Büyükçekmece’de yaygınlaşacağını söyledi.